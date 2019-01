Nico Rosberg: Passt auf Mick Schumacher auf!

Freitag, 4. Januar 2019 11:45 Uhr

Nico Rosberg warnt davor, zu viel Druck auf Mick Schumacher auszuüben. Der 33-jährige gebürtige Wiesbadener hat wie Mick einen berühmten Vater, Keke Rosberg, der wie er selbst einmal den begehrten Formel 1-Weltmeistertitel holte. Deshalb weiß er, was es bedeutet, mit hohen Erwartungen klarkommen zu müssen.

Nachdem der Sohn des siebenmaligen Titelgewinners, dessen Gesundheitszustand seit seinem verhängsnivollen Skiunfall im französischen Meribél vor knapp fünf Jahren noch immer unbekannt ist, kürzlich die Formel 3-Europameisterschaft gewann, warnt Rosberg nun davor, das junge Talent zu sehr unter Druck zu setzen.

Der Nachrichtenagentur dpa sagte der Rennsport-Frührentner im Vorfeld des 50. Geburtstages seines früheren Kollegen in Mercedes-Diensten, Michael Schumacher, am Donnerstag (3. Januar): „Wir sollten aber auch alle aufpassen, dass wir nicht zu viel Druck aufbauen und nicht zu viele Erwartungen an ihn stellen.“

Auf dem Weg zur Formel 1

Der 19-jährige Mick Schumacher wird in der kommenden Saison nach seinem großen Erfolg in der Formel 2 an den Start gehen, viele Experten sehen ihn in nur wenigen Jahren sogar schon als Fahrer in der Königsklasse des Motorsports – dort, wo sein Vater eine beispiellose Reihe an Rekorden aufstellen und Erfolgen verbuchen konnte. Rosberg warnt im Zuge dessen vor zu viel Aufmerksamkeit, die naturgemäß schon allein mit dem berühmten Nachnamen verbunden ist. Er erklärte weiter: „Es ist schon schwierig, wenn ganz Deutschland auf ihn schaut. Es ist wichtig für ihn, dass er nicht die Freude am Fahren verliert.“

Quelle: instagram.com

Dennoch wünscht Nico „Mini-Schumi“, dass er seine Träume wahr machen kann, egal, wie diese aussehen, und hofft natürlich auch auf ein Wiedersehen mit dem Nachnamen Schumacher in der Formel 1: „Ich wünsche ihm, dass er schafft, was er erreichen möchte und wenn das dann die Formel 1 eines Tages ist, wäre das sehr schön.“ (Bang)