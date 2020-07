Nico Santos ist der neue Coach bei „The Voice of Germany“

Er wird auf dem roten Stuhl von "The Voice of Germany" Platz nehmen: Sänger Nico Santos ist der neue Coach der erfolgreichen Musikshow. Der Musiker war 2019 bereits in dem Format zu sehen.

Im Herbst 2020 feiert „The Voice Of Germany“ (ProSieben/Sat.1) großes Jubiläum. Die Musikshow geht in ihre zehnte Staffel und wartet mit einer neuen Konstellation an Coaches auf. Wie die Nachrichtenagentur spot on news erfahren hat, wird unter anderem Sänger Nico Santos (27, „Play With Fire“) auf dem roten Stuhl Platz nehmen und die besten Stimmtalente bewerten.

In der neunten Staffel von „The Voice of Germany“ war Santos als besonderer Glücksbote tätig: Er pickte sich für seine Comeback Stage die besten No-Buzzer-Talente bei den Blind Auditions sowie Ausscheider aus den Battles und Sing Offs heraus und machte daraus sein eigenes Team. Im Halbfinale traten seine beiden Favoriten gegen die restlichen Kandidaten an. Am Ende konnte jedoch Stimmwunder Claudia Emmanuela Santoso aus dem Team von Alice Merton (26. „No Roots“) siegen.

„Der Einstieg über die Comeback Stage war perfekt: So konnte ich in die ‚The Voice‘-Family reinschnuppern und war als Online-Coach immer der Retter. Bis auf die Entscheidungen, wer weiterkommt, hatte ich einen super Job“, resümierte Santos im November 2019 im Interview mit spot on news seinen ersten Coaching-Einsatz.

Wer nimmt neben Nico Santos Platz?

Die Spekulationen um die restlichen Coaches für die Jubiläumsstaffel gehen weiter. Bisher bestätigt wurde lediglich das Ausscheiden von Rapper Sido (39, „Mein Block“) und Alice Merton, die beide 2019 auf den roten Stühlen saßen. Als neue Coaches könnten womöglich Stefanie Kloß (35), die Frontfrau und Sängerin der Band Silbermond („Bestes Leben“), der finnische Sänger Samu Haber (44) und Yvonne Catterfeld (40) dabei sein. Alle drei waren bereits in früheren Staffeln als Coaches im Einsatz.

