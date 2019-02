Nico Santos singt für Heidi Klum und ihre „Mädels“

Samstag, 2. Februar 2019 18:32 Uhr

Für Nico Santos startet das Jahr 2019 rasant. Erst letzte Woche ging das Video zu seiner Vevo DSCVR Session online, bei der er seinen Hit „Oh Hello“ performte und heute kann schon das nächste Highlight vermeldet werden: Der 25-Jährige wird die Kandidatinnen bei der ersten Episode der neuen Staffel von Germany’s Next Topmodel bei ihrem ersten Walk musikalisch unterstützen.

Zum Auftakt trifft Heidi Klum in der Modemetropole Berlin auf die 50 besten Bewerberinnen, die sie persönlich vorab ausgesucht hat. In ihrer ersten Fashion-Show in den Designer-Outfits von Michael Michalsky laufen die Mädchen im Berliner Untergrund – in einer alten U-Bahn-Station.

Er freut sich schon jetzt wie ein Schnitzel

Model und Gastjurorin Lena Gercke zeigt den Nachwuchs-Models den perfekten Walk. Musikalisch begleitet und unterstützt werden die Kandidatinnen von Nico Santos, der ein Set aus Hits seines Debüttalbums „Streets Of Gold“ darbietet.

Die 14. Staffel von „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ startet am Donnerstag, 7. Februar, 20:15 Uhr, auf ProSieben.