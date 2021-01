02.01.2021 09:57 Uhr

Nico Schwanz nach schweren Blutungen wieder in Klinik

Reality-Darstller und Model Nico Schwanz musste nach seiner Notoperation wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Schock-Nachricht für den 42-jährigen Reality-Darsteller Nico Schwanz. Wegen einer starken Angina und eines daraus folgenden großen Abszesses bestand bei dem Model sogar Erstickungsgefahr!

Zustand verschlechtert

Nachdem das Geschwür vor wenigen Tagen mit einer Not-OP entfernt werden musste und er anschließend wieder nach Hause durfte, meldete sich der Ex-Dschungelcamper jetzt wieder aus der Klinik. Denn sein Zustand hatte sich an Neujahr verschlechtert.

Das Model bei Instagram: „Gestern war ich noch so froh und heute liege ich wieder im Krankenhaus. In der Nacht habe ich starke Blutungen bekommen und bin dann ins Krankenhaus eingeliefert worden.“ Nun werde er weiter untersucht und sollte es ihm wieder schlechter gehen, so müsse er wieder operiert werden, so Schwanz: „Ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert und wir das noch irgendwie anders hinbekommen.“

Noch vor wenigen Tagen hatte er seinen Fans erklärt: „Die Ärztin hat gesagt, wir hätten nicht länger warten können, da die Luftröhre komplett zu gewesen wäre und dann hätte ich gar keine Luft mehr bekommen. Die Blutung muss beobachtet werden noch ein paar Tage, das ist das einzige Schwierige jetzt noch an der Sache.“ (Bang)