23.11.2020 20:48 Uhr

Nico Stank: Diese TikToks bringen derzeit alle zum Lachen!

Der Comedian Nico Stank begeistert im Moment alle - egal ob Fans oder Promis. Daher unser Tipp: Diese Videos musst du unbedingt gesehen haben!

Comedian, Schauspieler und Fotograf Nico Stank zeigt sich auf vielen seiner Social-Media-Plattformen von seiner lustigen Seite. Vor allem seine TikToks stoßen in letzter Zeit auf riesige Begeisterung.

Er schlüpft in verschiedene Rollen

Seit Anfang dieses Jahres ist Nico auch auf TikTok, der Momentan am schnellsten wachsenden App, unterwegs. Dort postet er vor allem Comedy-Videos, die zum Schreien komisch sind. Besonders sein letztes Format kommt bei seinen fast 92.000 Fans besonders gut an. Dort schlüpft der Spaßvogel nämlich in die Rolle von Berufen oder Situationen, die jeder kennt, und nimmt diese sarkastisch auf den Arm. Kleine Kostprobe gefällig?

„Du bist echt so genial“

Genau mit diesen Videos macht er zur Zeit in viele sozialen Medien die Runde. Seine Fans feiern die schrägen Clips und können davon gar nicht genug bekommen. Die Nutzer schwärmen: „Du bist echt so genial… Ich hau mich hier schon wieder weg“. Ein anderer kommentiert unter sein Video: „Ich liebe deinen Sinn für Humor, dein Talent… wie immer… sehr Unterhaltsam! Absolutes Fangirl von dir!“

Auch Stars lieben ihn

Doch nicht nur den Fans des Fotografen gefallen die lustigen Parodien. Auch seine prominenten Kollegen feiern den Humor des Entertainers. Darunter zum Beispiel die Sängerin Lena Meyer-Landrut, YouTuberin Enisa Bukvic, die Influencer Bonnie Strange, Fata Hasanovic, Sami Slimani und Riccardo Simonetti und viele andere bekannte Gesichter. Diese Kommentieren nicht nur Nicos Videos, sondern teilen die lustigen Clips auch mit ihren Fans.

Galerie

„Nico wollte unbedingt Sex mit mir haben!“

Mit einem der Promis ist der Comedian sogar richtig Dicke – Moderator und Autor Riccardo Simonetti. In Nicos Podcast „Niccis Quickie“ erzählen die beiden die lustige Geschichte wie sie sich kennengelernt haben. Riccardo scherzt: „Nico wollte unbedingt Sex mit mir haben!“. Das Ganze war in echt allerdings viel harmloser. Nico fotografierte Riccardo öfter Mal und daraus „hat sich eine Freundschaft entwickelt.“

(Alina Kühnell)