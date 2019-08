Nicolas Cage hat den Gral gesucht – nicht nur im Film

Freitag, 9. August 2019 07:37 Uhr

Es sieht so aus, als würde Nicolas Cage seiner Rolle als Ben Gates in „Das Vermächtnis der Tempelritter“, in der Realität ähnlicher sein als gedacht. In einem Interview mit der ‚New York Times‘ enthüllte er, dass er einst auf der Suche nach dem Heiligen Gral war, genau wie seine Titelfigur in dem Abenteuer-Film von 2004, in dem er die Unabhängigkeitserklärung stehlen will.

„Eine Zeit lang habe ich dreimal am Tag meditiert und Bücher über Philosophie gelesen, ohne etwas zu trinken“, erinnert sich Cage. „Das war die Zeit, in der ich fast wieder damit weitergemacht hätte – aber man könnte es eine Gralsuche nennen, die dann kam. Ich begann der Mythologie zu folgen und fand Eigenschaften in mir, die mit meiner Figur im Film und der Handlung übereinstimmten. Ja, es war fast wie in ‚Das Vermächtnis der Tempelritter‘.

Quelle: instagram.com

Kostete Cage von einer Quelle aus Blut

Der Schauspieler fuhr fort: „Es ist, als würdest du eine Bibliothek bauen. Du liest ein Buch und darin findest du einen Verweis auf ein anderes Buch. Dann kaufst du dieses Buch und fügst die Verweise ineinander. Für mich ging es darum, wo der Gral ist. Ist er in Glastonbury? Existiert er? “ Cage sagte in dem Interview auch, er verstehe, dass man dies als sehr „metaphorisch“ beschreiben könne, doch er habe auch eine Erklärung dafür.

„Wenn du nach Glastonbury reist, gibt es dort eine Quelle, die nach Blut schmeckt“, so Cage. „Ich denke, es ist wirklich so, weil viel Eisen im Wasser sein soll. Aber die Legende besagt, dass an diesem Ort ein Art heiliger Gral-Kelch war, oder eher zwei Kännchen, eine voll mit Blut und eine mit Schweiß. Die ganze Geschichte führte dazu, dass die Leute darüber redeten, nach Rhode Island kamen und danach suchten“.

Ärger um Dino-Schädel

Doch der Hollywood-Star selbst verzichtete darauf, England zu besuchen und entdeckte stattdessen für sich selbst eine ganz andere Erkenntnis. „Was ich letztendlich gefunden habe, ist folgendes: Was ist der Gral außer der Erde selbst? Die Metapher für mich ist die Erde. Das göttliche Objekt ist die Erde.“

Der Oscar-Preisträger sprach in dem Interview auch über seinen extravaganten Kauf eines Dinosaurierschädels – eine Geschichte, die vor einigen Jahren für Schlagzeilen sorgte, als Cage den Schädel aus rechtlichen Gründen zurückgeben musste.

„Der Dinosaurierschädel war eine unglückliche Sache, weil ich 276.000 Dollar dafür ausgegeben habe“, sagte Cage. „Ich habe es auf einer legitimen Auktion gekauft und herausgefunden, dass es illegal aus der Mongolei verschleppt wurde, und musste es dann zurückgeben. Natürlich sollte es seinem Herkunftsland zuerkannt werden. Aber wer wusste das schon wirklich? Außerdem habe ich nie mein Geld zurück bekommen. Das stinkt gewaltig!“