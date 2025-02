Beschwerde eingereicht Nicolas Cage: Seine Ex will ihn und gemeinsamen Sohn verklagen

Gegen Nicolas Cage und seinen Sohn Weston Coppola Cage wurden rechtliche Schritte eingeleitet. (sv/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 12:36 Uhr

Der Sohn von Schauspieler Nicolas Cage soll die eigene Mutter angegriffen und verletzt haben. Die hat nun rechtliche Schritte eingeleitet - gegen Vater und Sohn. Dem Schauspieler wirft sie vor, nichts unternommen zu haben.

Nicolas Cages (61) Exfreundin Christina Fulton (57) hat rechtliche Schritte gegen den Schauspieler und den gemeinsamen Sohn Weston Coppola Cage (34) eingeleitet. Das berichtet die "Los Angeles Times" unter Berufung auf eine Beschwerde, die beim Obersten Gericht von Los Angeles eingereicht wurde. Dabei geht es um einen Vorfall im April, bei dem Weston Coppola Cage seine Mutter angegriffen haben soll.

Fulton wirft ihrem Sohn vor, sie im April angegriffen und "lebensbedrohliche Verletzungen" zugefügt zu haben. Nicolas Cage gibt sie eine Mitschuld. Es sei ihm nicht gelungen, seinen Sohn an den Gewalttaten gegen seine Mutter zu hindern. Darum fordert sie von beiden nun Schadensersatz in einer nicht bezifferten Höhe für den "katastrophalen körperlichen, emotionalen und wirtschaftlichen Schaden, den sie durch den nicht provozierten Angriff ihres Sohnes Weston erlitten hat", zitiert die "Los Angeles Times" aus der Beschwerde.

Nicolas Cage soll Verhalten seines Sohnes ignoriert haben

Weiter behauptet Fulton demnach, dass Cage von Westons "langer Geschichte mentaler und psychischer Störungen" und dessen "gewalttätigen Übergriffen" gewusst habe. Sie wirft ihm vor, die Gewalttaten und die psychischen Probleme seines Sohnes ignoriert und ihn weiterhin finanziell unterstützt zu haben.

Fultons Klage bezieht sich auf einen Vorfall vom 28. April, als Weston seine Mutter angegriffen haben soll. Im Juli meldete sie sich über ein Statement zu dem Vorfall zu Wort, aus dem das "People"-Magazin zitierte. Demnach habe sie an diesem Tag ihren Sohn aufgesucht, um ihm zu helfen. Zuvor hätten sie "dringliche Nachrichten" über Westons Geisteszustand erreicht. "Als ich ankam, um ihn zu unterstützen und zu trösten, befand er sich bereits mitten in einem manischen Wutanfall", heißt es in dem Statement von Juli. "Innerhalb weniger Minuten wurde ich brutal angegriffen und erlitt schwere Verletzungen." Laut Klage gehören zu den Verletzungen unter anderem eine Gehirnerschütterung, eine Verletzung am Auge, ein Tinnitus und mehrere Prellungen.

Nicolas Cages Sohn wegen Körperverletzung angeklagt

Weston Coppola Cage war im Juli im Zusammenhang mit dem Vorfall im April verhaftet worden. Gegen eine Kaution von 150.000 Dollar kam er wieder auf freien Fuß. Das Los Angeles Police Department erklärte in einem Statement, dass Weston zwei Personen geschlagen und verletzt habe. Er wurde in beiden Fällen angeklagt.

Nicolas Cage und Christina Fulton waren von 1988 bis 1991 liiert. Weston Coppola Cage ist der älteste Sohn des Schauspielers. Er hat noch einen weiteren Sohn, Kal-El Cage (19). Im September 2022 kam seine Tochter August Francesca Coppola Cage zur Welt.