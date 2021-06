Nicolas Cage trauert um seine verstorbene Mutter

20.06.2021 11:54 Uhr

Nicolas Cage muss aktuell den Tod seiner Mutter Joy Vogelsang verkraften. Die deutschstämmige Joy Vogelsang starb bereits am 26. Mai und wurde 85 Jahre alt.

Schauspielstar Nicolas Cage (57) trauert: Seine Mutter, die ehemalige Tänzerin Joy Vogelsang ist am 26. Mai mit 85 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht verkündete Cages Bruder Christopher Coppola auf seiner Facebook-Seite.

State of Mind…5/26 My mama died at 10:33pm 5/26. I was with her all day but left for a couple hours and missed her…

Posted by Christopher Coppola on Thursday, May 27, 2021