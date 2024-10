"The Shrouds"-Premiere in Hamburg Diane Kruger und Fatih Akin: Dreamteam-Revival in Hamburg Das „Aus dem Nichts“-Dreamteam, Schauspielerin Diane Kruger und Regisseur Fatih Akin, zeigte sich gemeinsam und vertraut am Donnerstag bei der Premiere von Krugers neuem Film „The Shrouds“ beim Filmfest in Hamburg.