Stars Nicolas Cage von seiner Ex-Frau verklagt

Nicolas Cage - Newport Beach Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2025, 17:00 Uhr

Nicolas Cages Ex-Frau verklagt ihn wegen Fahrlässigkeit.

Christina Fulton hatte zuvor behauptet, sie sei im April letzten Jahres von ihrem Sohn Weston Cage während einer „psychischen Krise“ brutal angegriffen worden. Nun hat sie rechtliche Schritte eingeleitet, in denen sie ihrem Ex-Mann vorwirft, die Bedenken hinsichtlich der psychischen Gesundheit ihres Sohnes ignoriert und stattdessen sein Verhalten vor dem angeblichen Vorfall begünstigt zu haben.

Ihre Klage, die beim Superior Court of California eingereicht wurde und vom ‚People Magazine‘ veröffentlicht wurde, besagt: „Weston hat eine lange Geschichte von psychischen Störungen und Gewalttaten und hat zahlreiche Personen verletzt.“ Sie führt weiter aus: „Nicolas war sich der Geschichte von Weston bewusst und versäumte es dennoch, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Weston Gewalttaten begeht und andere verletzt.“

Die 57-jährige Schönheit beschuldigte den ‚Pig‘-Star, mit ihrem Sohn Alkohol getrunken zu haben „trotz seines bekannten Drogenmissbrauchs“, den 33-jährigen Schauspieler mehrmals aus dem Gefängnis geholt und für dessen Zuhause gezahlt zu haben. Zudem wirft sie ihm vor, nicht dafür gesorgt zu haben, dass Weston die „notwendige psychiatrische Behandlung“ erhielt, sowie seinen „rücksichtslosen“ Lebensstil unterstützt und keine Grenzen gesetzt zu haben, um die angeblichen Eskapaden ihres Sohnes einzudämmen.

In der Klage heißt es weiter: „Nicolas wusste oder hätte wissen müssen, dass Weston eine ernsthafte und unmittelbare Gefahr für andere darstellt, einschließlich der Klägerin, basierend auf seiner dokumentierten Geschichte von Gewalttaten, Drogenmissbrauch und psychischer Instabilität.“

Die Klage behauptet, dass Christina „schwere und lebensbedrohliche Verletzungen“ erlitten habe, einschließlich einer Gehirnerschütterung, mehrfacher Prellungen, einer entstellenden Augenverletzung, Zahnschäden, PTSD und psychischen Schäden aufgrund des angeblichen Angriffs von Weston, der Auswirkungen auf ihre „blühende“ Karriere als Model und Schauspielerin hatte.

Christina drehte gerade eine Netflix-Serie, als ihr Leben durch den Vorfall „entgleiste“, was sie daran hinderte, zu filmen oder an Werbeveranstaltungen teilzunehmen und ihrer Reputation schadete, so die Klage. Sie verklagt den ‚Longlegs‘-Schauspieler wegen fahrlässiger Aufsicht und fahrlässiger Durchführung und ihren Sohn wegen Körperverletzung, Misshandlung und fahrlässiger Zufügung emotionalen Leids. Sie verklagt auch beide Männer wegen Fahrlässigkeit.