Nicolas Puschmann: Das steckte hinter seinen Tränen bei „Let’s Dance“

Nicolas Puschmann: Das steckt hinter seinen Tränen bei "Let’s Dance"

22.03.2021 11:32 Uhr

Nicolas Puschmann vergoss bei "Let’s Dance" ein paar Tränen. Der ehemalige Prince Charming von 2019 ist in diesem Jahr bei der beliebten RTL-Tanz-Show dabei.

Damit hat der 29-Jährige „Let’s Dance“ gleich zu Beginn schon einmal auf den Kopf gestellt, denn in Profitänzer Vadim Garbuzov hat er zum ersten Mal in der Geschichte der Tanz-Show einen männlichen Partner an seiner Seite.

„Man sieht sich sehr, sehr selten“

Die beiden wollen darauf aber gar keine große Aufmerksamkeit lenken und legen einfach Woche für Woche einen tollen Tanz hin. In der letzten Sendung am Freitag, den 19. März, bekamen Nicolas Puschmann und Vadim sogar zum ersten Mal die Höchstwertung von 10 Punkten verliehen und Nicholas war danach so gerührt, dass er einige Tränen verdrückte.

Wahrscheinlich waren die auch auf die Nachfrage von Moderatorin Victoria Swarovski zurückzuführen, ob Nicholas Partner Lars Tönsfeuerborn, den er 2019 bei „Prince Charming“ kennenlernte, stolz auf ihn sei.

„Er ist einfach toll“

Später erklärte Nicholas seinen emotionalen Ausbruch gegenüber RTL: „Dadurch, dass wir jeden Tag zehn Stunden im Tanzstudio verbringen, sieht man seinen Partner kaum bis gar nicht, natürlich auch durch die Hygienekonzepte. Man sieht sich sehr, sehr selten. Lars hat mich heute Morgen noch im Hotel ganz kurz überrascht und ja, er ist einfach toll.“ (Bang)