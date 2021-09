Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn „sind kein Paar mehr“

Nicolas Puschmann (re.) und Lars Tönsfeuerborn "sind kein Paar mehr". (ili/spot)

12.09.2021 14:18 Uhr

Die ehemaligen "Prince Charming"-Stars Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn haben sich getrennt und das Liebes-Aus nun auch öffentlich bestätigt.

Nicolas Puschmann (30) und Lars Tönsfeuerborn (geb. 1990) sind kein Liebespaar mehr. Das bestätigte Puschmann nun in einer kurzen Instragram-Story. „Eine Frage erreicht mich in letzter Zeit immer mehr und ich möchte ganz kurz dazu Stellung nehmen. Lars und ich sind kein Paar mehr, aber es ist wirklich auch kein böses Blut geflossen“, sagt er in dem Clip.

Wann oder warum die beiden sich getrennt haben, erfahren seine Followerinnen und Follower nicht – im Gegenteil. Puschmann bittet, die Privatsphäre des Ex-Paares zu respektieren.

Ein offizielles Dankeschön

Der letzte Post von Tönsfeuerborn stammt von vor einer Woche und ist ein Foto, auf dem die beiden strahlend und Händchen haltend vor einer Pride-Fahne sitzen. In einer Story hat er nun ebenfalls ein Foto des Ex-Paares gepostet und dazu geschrieben: „Ich möchte dir für die schöne Zeit und die vielen besonderen Momente danken.“

Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn lernten sich in der ersten Staffel (2019) der schwulen Datingshow „Prince Charming“ (VOX) kennen.