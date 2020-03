Nicole Appleton: Nach der 13-jährigen Tochter mit 45 nochmal Nachwuchs

Nicole Appleton hat eine Tochter zur Welt gebracht – und die Schwangerschaft die kompletten neun Monate lang geheim gehalten. Die 45 Jahre alte Sängerin der Band All Saints und ihr Partner Stephen Haines hießen ihr erstes gemeinsames Kind Skipper Hudson Haines auf der Welt willkommen.

Appleton verriet die freudige Nachricht via Instagram und postete ein zuckersüßes Foto der stolzen Eltern, die ihr Baby anhimmeln. Dazu schrieb sie: „Nachdem ich meine Schwangerschaft die vergangenen neun Monate lang geheim gehalten habe… was SOOOOO schwierig war & ich es vor all meinen Freunden geheim hielt… kann ich endlich unsere unglaublichen Nachrichten bekanntgeben!! Unser kleines Mädchen ‚Skipper Hudson Haines‘ ist angekommen, Stephen & Gene sind berauscht!!! Ich bin SOOO GLÜCKLICH!!“

Quelle: instagram.com

Früher mit Liam Gallagher zusammen

Appleton ist bereits Mutter des 18-jährigen Gene, den sie mit ihrem Ex-Mann, dem früheren Oasis-Sänger Liam Gallagher, hat.

Ihre ältere Schwester, die gleichzeitig eine All Saints-Bandkollegin ist, teilte die freudige Nachricht ebenfalls über Instagram mit. Außerdem gab sie bereits zu, sich in ihre Nichte verliebt zu haben. Die 46-jährige Natalie schrieb: „Willkommen auf der Welt, meine schöne Nichte Skipper! Wir lieben dich sooo sehr!! @hainsey7 @ruby1kid @genegallagher“ Nicole Appleton und der 47 Jahre alte Liam Gallagher sind seit dem April 2014 offiziell geschieden, nachdem sie sich 2013 trennten. Ein Grund: Der Rocker hatte mit der amerikanischen Journalistin Liza Ghorbani ein Kind gezeugt.