Nicole Kidman ganz bescheiden: „Ich bin keine Berühmtheit“

Nicole Kidman hat in einem Interview über ihre öffentliche Wirkung gesprochen und mit der Einschätzung überrascht, sie sei ja nun wirklich keine Berühmtheit. Ach?

Nicole Kidman kann mit ihren 51 Jahren auf eine lange und reiche Schauspielkarriere zurückblicken. Dazu gehören nicht nur vier gewonnene „Golden Globes“, sondern auch ein Oscar (2003 als „Beste Hauptdarstellerin“ in „The Hours: Von Ewigkeit zu Ewigkeit“). Auch abseits der Leinwand ist Kidmans Leben schillernd: Dazu gehörte ihre Ehe mit Hollywood-Beau Tom Cruise genauso wie die Liaison mit Scientology und eine gewisse entrückte Divenhaftigkeit. Letztere hat die Schauspielerin kürzlich wieder unter Beweis gestellt, als sie eine Publikumsfrage zu ihrer Perücke im kommenden Film „Destroyer“ als „schrecklich“ abtat und schlicht nicht beantwortete.

„That’s an awful question. I am shutting that question down.“ Nicole Kidman, lightly but genuinely, to an audience question asking how she ranks the wigs in DESTROYER on the scale of her many movie wigs. #TIFF18

— Mark Olsen (@IndieFocus) 11. September 2018