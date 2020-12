14.12.2020 19:20 Uhr

Nicole Kidman: „In der Küche bin ich kein großes Genie“

In der Serie "The Undoing" spielt Nicole Kidman eine Frau, deren Bilderbuchleben sich plötzlich als Scheinwelt entpuppt und Stück für Stück vor ihren Augen zerbricht. "Menschen haben die Neigung dazu, nur das zu glauben, was sie glauben wollen".

Diese Aussage treffe jedoch nicht nur auf ihre Rolle zu, auch ihr eigenes Leben sei nicht immer so perfekt, wie es von außen betrachtet oft scheint.

„Wir haben viel durchgemacht“

Nicole Kidman ist mit dem Country-Musiker Keith Urban verheiratet, lebt mit ihm und den beiden gemeinsamen Töchtern in Nashville, fernab des Hollywoodtrubels. 14 Jahre Promi-Ehe ohne große Skandale? Nicht ganz, denn gleich zu Beginn mussten die beiden eine Krise meistern. Keith Urban kämpfte mit seiner Alkoholsucht, ließ sich nur wenige Monate nach der Hochzeit in eine Entzugsklinik einweisen. „Wir haben schon viel zusammen durchgemacht“, erzählt die Oscar-Preisträgerin im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online. Und weiter betont sie : „Wir kämpfen um unsere Beziehung, wenn es nötig ist.“ Dazu brauche es vor allem eines: „Kompromisse, die man jeden Tag aufs Neue eingehen muss“, so die Schauspielerin.

Nicole Kidman lässt oft den Lieferservice kommen

Nur so sei es ihr auch möglich, ihren Beruf erfolgreich auszuleben – weil ihr Mann und ihre Kinder sie dabei unterstützen. „Wir alle versuchen, uns unsere Träume gegenseitig zu erfüllen“, erklärt Kidman. Durch die Corona-Pandemie geriet dieser perfekt eingespielte Rhythmus jedoch komplett durcheinander und stellte die Familie vor ganz neue Herausforderungen. „Ich muss gestehen, dass ich in der Küche kein großes Genie bin“, gibt die 53-Jährige zu. „Ich muss gestehen, dass ich in der Küche kein großes Genie bin. Ich koche ein bisschen, mein Mann kocht ein bisschen und wir bestellen uns viel.“