"Ein neuer Sommer" auf Netflix Nicole Kidman kommt im gewagten Outfit zur Serienpremiere

Nicole Kidman bei ihrem Auftritt in Los Angeles. (hub/spot)

SpotOn News | 05.09.2024, 12:25 Uhr

Ein tiefer Ausschnitt an ihrem halbtransparenten Kleid hat dafür gesorgt, dass Nicole Kidman bei der Premiere zu ihrer neuen Serie nicht zu übersehen war.

Nicole Kidman (57) hat auf dem roten Teppich zu "Ein neuer Sommer" ihre Co-Stars überstrahlt. Die Hollywood-Größe erschien in einem tiefschwarzen Kleid bei der Premiere der Netflix-Serie in Los Angeles, die am Mittwochabend (4. September) im Egyptian Theatre stattfand.

Die Oscarpreisträgerin präsentierte ihre schlanke Figur in einem maßgeschneiderten, glitzernden Ferragamo-Kleid. Die halbdurchsichtige, schulterfreie Robe mit tiefem Ausschnitt reichte bis zum Boden. Einen schwarzen Blazer hatte Kidman zusätzlich über eine Schulter geworfen, als sie auf dem roten Teppich für die Fotografen posierte. Ihre blonde Mähne trug sie zu großen Wellen gestylt.

Darum geht's in "Ein neuer Sommer"

Nicole Kidman zeigte sich bei der Premiere in Los Angeles auch mit ihren Serienkolleginnen Meghann Fahy (34) und Eve Hewson (33). Die Schauspielstars Liev Schreiber (56) und Dakota Fanning (30) sind in der neuen Netflix-Produktion, die sechs Folgen umfasst, ebenfalls zu sehen.

In der Serie geht es dem Streamingdienst zufolge um Amelia Sacks (Hewson), die in eine der wohlhabendsten Familien auf Nantucket einheiraten will. "Ihre missbilligende künftige Schwiegermutter", die berühmte Autorin Greer (Kidman), plant die größte Hochzeit der Saison – bis am Strand eine Leiche auftaucht und plötzlich alle zu den Verdächtigen gehören. "Ein neuer Sommer" ist ab dem heutigen 5. September verfügbar.

Nicole Kidman ist viel beschäftigt

Es ist nicht die einzige Premiere, die Nicole Kidman zuletzt gefeiert hat. Ihr neuer Film "Babygirl", in dem sie an der Seite von Harris Dickinson (28) spielt, wurde am 29. August bei den Filmfestspielen in Venedig vorgestellt. Der Hollywoodstar trug in Italien ein Ensemble des Haute-Couture-Hauses Schiaparelli. In "Babygirl" mimt Kidman eine New Yorker Geschäftsfrau, die eine riskante Affäre mit ihrem viel jüngeren Praktikanten beginnt.