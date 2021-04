Nicole Kidman kümmert sich um die Füße der Familie

14.04.2021 21:19 Uhr

Hollywoodstar Nicole Kidman gibt Keith Urban gerne mal eine Pediküre.

Die „Big Little Lies“-Darstellerin hat verraten, dass ihr Ehemann Keith Urban und auch ihre Töchter Sunday (12) und Faith (10) große Fans von Fußmassagen sind.

„Keith ist ein ziemlich pflegeleichter Typ. Aber manchmal gönne ich meiner ganzen Familie einen Wellness-Tag und massiere ihre Füße und mache Pediküre. Ich benutze die Seratopical Heel Souffle für sie und für mich selbst am Abend. Es ist fluffig und hat eine tolle Textur. Dann ziehe ich meine kleinen Bettsocken an und wache mit den weichsten Füßen auf“, so Kidman.

Nicole Kidman denkt zu wenig an sich

Neben weichen und gepflegten Füßen, ist der Oscar-Preisträgerin auch eine tolle Haut wichtig – jedoch ist ihre Beauty-Routine nicht sonderlich kompliziert, weil sie gerne Zeit mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern verbringt. Nicole Kidman erklärte: „Ich bin ein Fünf-Minuten-Mädchen am Morgen und am Abend. Ich muss meine Kinder ins Bett bringen und Zeit mit meinem Mann verbringen. Ich werde nicht eine Stunde lang dasitzen und mich selbst verwöhnen. Ich mag keine trockene, schuppige Haut. Wer mag das schon? Aber das ist die Tendenz meiner Haut. Das Einzige, worauf ich mich stark verlassen habe, ist das Seratopical Glow Facial Oil.“

Kidman vermisst den Glamour

Die 53-Jährige war in letzter Zeit wegen der Coronavirus-Pandemie nicht auf vielen roten Teppichen und sie gibt zu, dass sie den Glanz und den Glam der Veranstaltungen wirklich vermisst.

Dem „InStyle“-Magazin erzählt sie: „Ich vermisse den Glamour und den Party-Aspekt. Am Anfang dachte ich: ‚Oh, das ist eine Erleichterung. Wir können einfach unsere oberen Hälften für Zoom anziehen und das war’s.‘ Aber jetzt vermisse ich es, mich schick zu machen und andere Leute zu sehen, die sich schick machen.“ (Bang)