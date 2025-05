Stars Nicole Kidman nimmt sich eine Auszeit von Hollywood

Nicole Kidman at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2025, 14:00 Uhr

Nicole Kidman nimmt sich eine Auszeit von der Arbeit, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren.

Die Hollywood-Schauspielerin hatte ein paar arbeitsreiche Jahre mit der Veröffentlichung von Filmen wie ‚A Family Affair‘ und ‚Babygirl‘ sowie mit den Dreharbeiten für die Serienreihe ‚Nine Perfect Strangers‘ und der Hauptrolle in dem Netflix-Drama ‚The Perfect Couple‘ im letzten Jahr. Nicole hat jetzt verraten, dass sie den Sommer 2025 frei hat, weil sie möchte, dass sich ihre Kinder „rundum geliebt, vollständig priorisiert“ fühlen.

Dem Magazin ‚Allure‘ sagte sie: „Ich nehme mir den Sommer frei.“ Nicole, die letztes Jahr ihre Mutter Janelle verloren hat, fügte hinzu: „Übermäßiges Geben ist schlecht für die Gesundheit. Du sagst dir nicht: Ich bin wichtig.“ Sie selbst sei mit einer sehr starken Verbindung dazu aufgewachsen, sich um ihre Mutter und ihre Familie zu kümmern und das älteste Kind zu sein. „Setz die Sauerstoffmaske zuerst dir selbst auf, oder? Richtig. Hört sich in der Theorie gut an, aber für mich macht es keinen Sinn, wenn man Kinder hat. Ich werde alles tun, was Opfer angeht. Ich möchte, dass sie sich voll und ganz geliebt fühlen, dass sie völlig priorisiert sind.“

Nicole ist Mutter von zwei Adoptivkindern – Bella und Connor – mit ihrem Ex Tom Cruise und zwei Töchtern – Sunday und Faith – mit ihrem Ehemann Keith Urban. In dem Interview wurde sie gefragt: „Magst du, wer du als Mutter bist?“ Die Schauspielerin antwortete: „Ja, tatsächlich, ja. Ich stehe meinen beiden Mädels sehr nahe. Ich sitze auf ihren Betten und bespreche die intimsten Dinge. Ich darf sie leiten. Wenn sie mir sagen wollen, dass ich still sein soll, können sie das tun. Ich kann mich bei ihnen entschuldigen. Ich bin in der Lage, ihnen die Stirn zu bieten. Ich mag die Beziehung, die wir haben, sehr. Es ist schön, das sagen zu können.“