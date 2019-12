Nicole Kidman: So süß gratuliert sie ihrer jüngsten Tochter

Die jüngste Tochter von Nicole Kidman und Keith Urban, Faith Margaret, ist ein weiteres Jahr älter!Am Samstag wünschte die „Big Little Lies“-Schauspielerin ihrer Kleinen auf Instagram jedenfalls einen glücklichen 9. Geburtstag mit einem hinreißenden Throwbackbild und zeigte ihr auf einem zweiten Foto den Schokoladengeburtstagskuchen.

Quelle: instagram.com

Kidman hat noch drei weitere Kinder

„Unser kleines Mädchen ist jetzt 9! Wir lieben dich so sehr kostbares, kostbares Mädchen. Alles Gute zum Geburtstag, Faith“ schrieb Kidman zu dem Post.

Mehrere Stars wünschten Faith im Kommentarbereich alles Gute zum Geburtstag, darunter Naomi Campbell und Karen Fairchild von der Countryband „Little Big Town“. Neben Faith teilen sich Kidman und Urban (52) auch die 11-jährige Tochter Sunday Rose. Außerdem hat Kidman zwei erwachsene Kinder mit ihrem Ex-Ehemann Tom Cruise – den 24- jährigen Sohn Connor und die 27-jährige Tochter Isabella.

Keine Mädchenwochenenden

Angesichts ihres vollen Arbeitsplans verbringt die Schauspielerin ihre Freizeit gerne mit ihrer Familie, wie sie kürzlich erklärte. „Ich mag meinen künstlerischen Weg, und dann ist meine andere Leidenschaft meine Familie. Das ist wahrscheinlich alles, was ich in meinem Leben brauche “, sagte sie in der Juni-Ausgabe von ‚InStyle‘.

„Andere Leute machen Dinge wie ein Mädchenwochenende, aber ich habe das nicht, weil ich nach Hause gehe “, so Kidman. „Ich möchte mit meinen Kindern und meinem Ehemann zusammen sein.“