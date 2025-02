Film Nicole Kidman über Hollywood-Karriere: „Habe immer wieder eine Chance bekommen“

Bang Showbiz | 26.02.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin ist dankbar für alles, was sie in ihrer Karriere ausprobieren und erleben durfte.

Nicole Kidman schätzt sich „glücklich“, weil sie im Laufe ihrer Karriere viele „Chancen“ erhalten hat.

Die 57-jährige Schauspielerin ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Hollywood. Fast zehn Jahre, nachdem sie gelobt hatte, mit mehr Regisseurinnen zusammenzuarbeiten, erklärt sie nun, dass die „Entwicklung von Talenten“ Zeit braucht.

In einer Rede auf dem ‚TIME Women of the Year Leadership Forum‘ sagte die ‚Babygirl‘-Darstellerin: „Die Art und Weise, wie man sein Talent entwickelt – wird es wirklich sofort sein? Es wird Schicht für Schicht, Schritt für Schritt gehen. Und das erfordert Geduld. Ich gehörte zu den Glücklichen, die immer und immer wieder eine Chance bekamen, und die bekomme ich immer noch.“

Der ‚Eyes Wide Shut‘-Star forderte außerdem, dass andere aufhören sollten, „über Frauen zu urteilen“ und ihre Arbeit zu kritisieren. „Indem wir das tun, helfen wir uns gegenseitig. Und wir helfen der Welt, weil die Geschichten über uns, die dort veröffentlicht werden, Mitgefühl, Empathie und Verständnis erzeugen“, sagte Nicole.

Seit ihrem öffentlichen Plädoyer hat die Schauspielerin mit 19 Regisseurinnen an verschiedenen Film- und TV-Projekten zusammengearbeitet. „Das war etwas, das ich tun wollte, weil der einzige Weg, die Zahlen zu ändern, darin besteht, tatsächlich in die Gräben zu gehen und es zu tun. Und so bin ich immer noch in den Schützengräben und mache es“, erzählte sie.

Die Oscar-Preisträgerin ergänzte: „Ich habe viele verschiedene Facetten, so wie jeder von uns. Ich versuche, einen großen Bissen aus der Welt und dem, was ich tue, zu nehmen und meine Möglichkeiten mit anderen Menschen zu teilen.“