Nicole Kidman und Melissa McCarthy in neuer Serie „Nine Perfect Strangers“

Fans von "Big Little Lies" sollte sich die neue Hulu-Serie "Nine Perfect Strangers" mit Nicole Kidman und Luke Evans aus zweierlei Gründen anschauen.

Der Streaming-Dienst Hulu will es wissen. Wie „Deadline“ berichtet, hat das Unternehmen eine weitere neue Serie mit Star-Besetzung in der Pipeline. Für „Nine Perfect Strangers“ konnten gleich drei Hollywood-Superstars gewonnen werden. Nicole Kidman (53), „Die Schöne und das Biest“-Star Luke Evans (41) und Melissa McCarthy (49) werden gemeinsam vor der Kamera stehen.

Von der Autorin von „Big Little Lies“

Für Nicole Kidman bedeutet die Sendung eine Art Wiedersehen. Denn die Drehbücher basieren auf dem gleichnamigen Roman von Liane Moriarty (53). Aus deren Feder stammt auch das Drama „Big Littel Lies“, welches ebenfalls mit der Oscar-Gewinnerin in der Hauptrolle verfilmt wurde.

Nicole Kidman als Seelsorgerin

In der neuen Hulu-Show geht es um neun Menschen, die zufällig in einem luxuriösen Gesundheits- und Wellnessresort aufeinandertreffen. Die gestressten Gäste versuchen dort zu lernen, langfristig besser und gesünder zu leben. Sie alle stecken gerade in einer Krise und wollen ihr altes Leben am Liebsten hinter sich lassen.

Während ihrer zehntägigen Behandlung wacht Masha, die Direktorin des Resorts über sie. Sie verfolgt die Mission den erschöpften Geist und Körper ihrer Kunden zu revitalisieren. Schnell brechen alte Wunden auf und lang gehütete Geheimnisse kommen unweigerlich ans Licht.

Hulu-Serien: Schon längst kein Geheimtipp mehr

Der Streamning-Dienst Hulu konnte sich in den letzten Jahren einen Namen mit großartigen Eigenproduktionen machen. Sie produzierten mehrfach preisgekrönte Serien „The Handmaid´s Tale – Der Report der Magd“, „The Great“ mit Elle Fanning (22) und „Little Fires Everywhere“ mit Reese Witherspoon (44) und Kerry Washington (43).

Ein Starttermin für das neue Serien-Highlight „Nine Perfect Strangers“ steht aktuell noch nicht fest.