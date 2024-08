Beauty & Fashion Nicole Richie bezeichnet ihre Mutter als ihre ‚erste Beauty-Muse‘

Nicole Richie - April 2024 - Don't Tell Mom the Babysitter's Dead premiere - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.08.2024, 16:00 Uhr

Nicole Richie sprach darüber, dass ihre Mutter ihre „erste Beauty-Muse“ gewesen sei.

Die 44-jährige Prominente, die mit ihrem Ehemann Joel Madden die Kinder Harlow (16) und Sparrow (14) großzieht, ist das Gesicht einer neuen Kampagne für Estée Lauders Advanced Night Repair Serum Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Creme und Advanced Night Repair Overnight Treatment.

Richie schwärmte davon, daran beteiligt gewesen zu sein, da es sie an die Tage erinnerte, als sie sich zusammen mit ihrer Mutter Brenda Harvey Richie fertigmachte. Nicole enthüllte gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Meine Mutter ist meine erste Beauty-Muse gewesen. Ich saß in ihrem Umkleidezimmer und sah ihr beim Zurechtmachen zu. Sie hat eine riesige Badewanne gehabt und ich saß in ihrer leeren Badewanne und sah ihr bei der Hautpflege und beim Schminken zu, und Estée Lauder ist eine dieser Marken, die ich echt aufmerksam verfolgt habe.“ Die House of Harlow-Gründerin beginnt ihre abendliche Hautpflegeroutine gegen 19 Uhr, wäscht ihr Gesicht und trägt eine Feuchtigkeitscreme auf, „um alles gut einwirken zu lassen. „Manchmal mache ich eine Maske mit Kokosöl in mein Haar, oder Pureology hat eine gute Hydrate-Maske, die ich manchmal mache, und ich flechte einfach meine Haare zu einem Zopf zusammen, gehe nach unten und schaue dann mit meinen Hunden fern“, sagte die Prominente. Nicoles weitere Beauty-Rituale umfassen die Einnahme von Calm-Magnesiumpulver, das Auftragen von Lavendelöl auf ihren Füßen und ein Quarzkristall, den sie neben ihr Bett legt.