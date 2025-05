Stars Nicole Scherzinger: Für ihre ‚Sunset Boulevard‘-Rolle trainierte sie ‚wie eine Olympionikin‘

Nicole Scherzinger, - Best Actress Winner - The Olivier Awards 2024 - London - April 14th 2024 - Get BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2025, 11:00 Uhr

Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin spricht über die herausfordernde Vorbereitung auf ihre große Rolle.

Nicole Scherzinger hat sich „wie eine Olympionikin“ auf ihre Rolle in ‚Sunset Boulevard‘ vorbereitet.

Die Popsängerin gewann im vergangenen Jahr einen Olivier Award für ihre Darstellung der gealterten Schauspielerin Norma Desmond in der West End-Neuinszenierung von Andrew Lloyd Webbers Musical-Klassiker.

Nach dem Transfer der Show an den Broadway ist sie nun auch für einen Tony Award nominiert – und verriet, dass sie sich auf jede Vorstellung wie eine Leistungssportlerin vorbereitet. „Ich habe trainiert wie eine Olympionikin! Kurz bevor ich auf die Bühne gehe, fragte mich mein Freund, warum ich auf dem Trampolin springe – ich gehe auch auf und ab wie ein Boxer, der gleich in den Ring steigt“, enthüllte die 46-Jährige gegenüber ‚Spectrum News‘.

Nicole fügte hinzu: „Ich bin eine Olympionikin. Dieses Level müssen wir körperlich und emotional erreichen, um dieser Show gerecht zu werden. Und ich bin so dankbar, dass ich all das in mir trage – denn ich wollte mich schon immer wie eine Waffe trainieren und bereit sein.“

Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin – die Anfang der 2000er Jahre mit Hits wie ‚Don’t Cha‘ und ‚Buttons‘ Erfolge feierte – betonte, dass diese Rolle genau das sei, wofür sie in ihrer Karriere stets gekämpft habe. „Es ist eine der größten Rollen, die es je für eine Frau gab. Ich liebe Norma Desmond – sie hat mein Leben verändert“, schwärmte sie. „Es ist alles, wofür ich gearbeitet, gekämpft und gebetet habe. Und jetzt kann ich endlich mein ganzes Herz und all meine Gaben in diese Produktion einbringen.“