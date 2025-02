Stars Nie allein aufs Klo: Dschungelcamp-Toilette war für Yeliz Koc das Schlimmste

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 14:00 Uhr

Yeliz Koc (31) flog am Samstag aus dem Dschungelcamp raus und eine Sache wird sie nicht vermissen.

Damit hielt es die Reality-Darstellerin ganze acht Tage im australischen Dschungel aus, bevor ihre Reise bei ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ zu Ende ging. Allerdings klingt es so, als hätte es für Yeliz auch gar nicht mehr lange weitergehen müssen. Denn die junge Mutter konnte eine Sache im Dschungel gar nicht ertragen: die Toilette.

„Die schlimmsten Momente waren für mich immer, wenn ich auf Toilette musste“, verriet Yeliz nach ihrem Show-Ende gegenüber ‚Bild‘ und führt aus: „Ich bin kein einziges Mal allein auf Toilette gegangen. Ich hatte immer ein ganzes Team dabei.“ Der Grund: Bei ihrem ersten Toilettenbesuch fand Yeliz dort eine große Spinne vor. Seitdem brauchte sie beim Klogang Unterstützung und andere Teilnehmer mussten den Vorhang für sie aufhalten, nach Spinnen suchen und ihr sogar das Klopapier reichen. Ihre Lust aufs Reality-TV hat ihr diese Erfahrung aber nicht genommen und Yeliz wäre sogar schon wieder bereit für das nächste Abenteuer. In einer Pressekonferenz nach ihrem Ausscheiden aus dem Dschungel sagte sie bereits, dass sie gerne weiter mit RTL zusammenarbeiten würde: „Wenn es noch mal ein cooles Format gibt, worauf ich Lust habe und der Sender auch Lust auf mich hat, dann bin ich natürlich wieder am Start.“ Mal sehen, vielleicht findet der Kölner Privatsender ja noch ein anderes Projekt für Yeliz Koc.

Die neue Staffel von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ läuft seit dem 24. Januar bei RTL. Am 31. Januar flog bereits der ehemalige Zehnkampf-Olympiateilnehmer, Jürgen Hingsen (67), raus. Yeliz folgte einen Tag später. Nach ihr musste Schauspielerin Nina Bott (47) gehen. Alessia Herren (23), Maurice Dziwak (26), Edith Stehfest (29), Anna-Carina Woitschack (32), Sam Dylan (39), Jörg Dahlmann (66), Timur Ülker (35), Pierre Sanoussi-Bliss (62) und Lilly Becker (48) sind noch im Rennen.