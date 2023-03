Film Keira Knightley über ihre ‚Fluch der Karibik‘-Rolle Keira Knightley verkündete, dass sie als Teenager Probleme damit hatte, in die Rolle von „jedermanns Lustobjekt“ zu schlüpfen. Die 37-jährige ‚Fluch der Karibik-Darstellerin ergatterte mit 17 Jahren nach ihrer bahnbrechenden Rolle als Fußballerin in ‚Kick It Like Beckham‘ den Part der aristokratischen, zu einer Piratin gewordenen Elizabeth Swann an der Seite von Johnny Depp und […]