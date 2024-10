Beliebtes Detail an Taschen und Co. Nieten im Trend: Metallische Ergänzung für jedes Outfit

Nieten sind diesen Herbst auch an Taschen ein beliebtes Detail. (paf/spot)

SpotOn News | 22.10.2024, 15:46 Uhr

Nieten kehren diesen Herbst als stylische Ergänzung für jedes Outfit zurück. Die metallischen Details schmücken nicht nur Gürtel. Auch Taschen, Kleider und Schuhe verwandeln sie in Must-Haves.

Früher wurden sie mit der Punkbewegung assoziiert, heute sind sie komplett im Mainstream angekommen: Nieten. Diesen Herbst verleihen die metallischen Details jedem Kleidungsstück einen coolen Look. Ob Hosen, Taschen oder Schuhe: Nichts ist 2024 vor Nieten sicher.

Video News

Süße Ballerinas mit rockigem Flair

Auch vor Riemchenballerinas macht der Modetrend keinen Halt. Nieten gaben zum Beispiel den burgunderroten Schuhen der Fashion-Influencerin Kezia Cook ein frisches Aussehen. Die sonst süßen Schuhe wurden durch die mit Nieten verzierte Schnalle zu einem coolen It-Piece. Der zarte Look der Ballerinas blieb dennoch durch die Spitzensocken erhalten. Zusammen mit dem weiten, fein gepunkteten Rock in Weiß versprühten sie echtes Landhaus-Feeling. Da in den kälter werdenden Tagen eine Jacke nicht fehlen darf, trug Cook eine braune Jacke aus Suede über ihrem cremefarbenen Lochstrick-Pullover.

Der Gürtel als Klassiker

Dua Lipa (29) hielt sich bei ihrem Bühnenoutfit für das Glastonbury-Festival nicht zurück. Die Sängerin wählte ein Minikleid aus schwarzem Leder, an das Ketten und Sicherheitsnadeln angebracht waren. Ebenso auffällig gestaltete sich der breite Ledergürtel, der mit einer Vielzahl an Nieten ausgestattet war. Die enge Halskette in Silber rundete den rockigen Look ab. Ein weiteres ihrer Stage-Ensembles war ebenfalls mit Nieten übersät: Ein mit Nietendetails verzierter Gürtel ging fließend in die Ledershorts über. Dazu kombinierte die Musikerin mit einem glitzernden Neckholder-Top einen weiteren Blickfang.

Drei Trends, ein Outfit

Die spanische Fashion-Influencerin Carmen Tobal setzte dagegen auf einen zurückhaltenderen Look. Mit ihrem Outfit lag sie jedoch gleich dreifach im Trend. Ihre Nietentasche war in einem angesagten Rotton gehalten. Nicht nur durch die Nieten und ihre Farbe fiel die kleine Tasche ins Auge: Zwei breite Bänder, die eine Schleife bildeten, dienten als stylischer Verschluss. Ein dritter Trend zeigte sich in ihrer kurzen Jacke – im Herbst 2024 ist das Leo-Muster angesagter denn je. Die Jacke kombinierte sie lässig zu einem weißen Top und einer lockeren Boyfriend-Jeans.

All out: Das Nietenkleid

In Paris präsentierte sich Céline Bethmann (26) in einem zartrosa Kleid, das bis zur Hüfte mit Nieten geschmückt war. Die ehemalige "GNTM"-Gewinnerin schlenderte für ein Shooting im Regen mit wehenden Haaren über eine Straße in der französischen Hauptstadt. Das Satinkleid umspielte locker die langen Beine des Models. In den tiefen Ausschnitt legte sich eine lange Kette aus großen Kettengliedern in Gold, die ihre gebräunte Haut betonte. Passend dazu trug sie goldene High Heels und hatte eine farblich matchende Handtasche parat.