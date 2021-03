Nik Schröder und seine Jessi: „Bachelor“-Paar erwartet erstes Baby

03.03.2021 13:56 Uhr

Mit den Kuppelshows "Bachelor" und "Bachelorette" wurden sie bekannt. Jetzt erwartet das Ehepaar Jessi und Nik Schröder das erste gemeinsame Kind.

Das nächste „Bachelor“-Baby ist im Anmarsch: Jessi und Nik Schröder erwarten das erste gemeinsame Kind. Das gaben sie mit unterschiedlichen Posts am Mittwoch auf Instagram bekannt. „Erst haben wir uns verliebt, dann verlobt, geheiratet und jetzt erwarten wir ein Baby“, schrieb er zu einem Pärchenfoto, auf dem beide ihren Babybauch umfassen. Bei ihr gibt es ein Babybauchfoto und ein Ultraschallbild zu sehen. „Die Schmetterlinge in meinem Bauch haben sich in kleine Füßchen verwandelt“, lautet ihr durchaus poetischer Kommentar dazu.

Die beiden lernten sich nach der Teilnahme an unterschiedlichen Kuppelshows kennen. Nik Schröder kämpfte bei „Die Bachelorette“ (2017) um das Herz von Jessica Paszka (30) und wurde dabei Drittplatzierter. Jessica Schröder, die damals noch Neufeld hieß, versuchte „Bachelor“ (2018) Daniel Völz (36) für sich zu begeistern und wurde gemeinsam mit einer anderen Kandidatin Vierte.

Seit Sommer 2018 sind Nik und Jessi offiziell ein Paar, im September 2019 feierten sie ihre Traumhochzeit.