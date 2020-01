Nikki Bella ist schon wieder verlobt

Nikki Bella und Artem Chigvintsev sind verlobt! Am Freitag gab der „Total Bellas“-Star bekannt, dass sie während eines Urlaubs nach Frankreich im November „Ja“ zu Chigvintsev gesagt habe. „Gespannt auf 2020 und das nächste Jahrzehnt mit dir @theartemc „, schrieb sie. „Wir haben versucht, es geheim zu halten, wollten aber jetzt wirklich unsere Aufregung für das neue Jahr teilen!“

Der ehemalige „Dancing with the Stars“-Profi teilte die gleichen Fotos und betitelte es mit den Worten: „Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin so aufgeregt und liebe dich mehr als alles andere. Ich danke dir, dass du Ja gesagt hast.“

Quelle: instagram.com

Bella – die zuvor John Cena heiraten sollte, bevor sie die Verlobung im letzten Jahr abbrach – lernte Chigvintsev 2017 als ihren Tanzpartner kennen. Nach ihrem Show-Aus dateten sie sich und machten ihre Beziehung im Juli offiziell.

„Eine öffentliche Trennung kann dir Angst machen“

Im Oktober eröffnete die „Birdebee“-Gründerin ihre Trennung von Cena und sagte, sie sei besorgt über Heirat und Kinder.

„Ich gebe zu, eine Trennung in der Öffentlichkeit kann dir Angst machen“, sagte sie Reportern bei den 2. jährlichen „Girl Up #GirlHero“-Awards. „Es hat mich sehr erschreckt und deshalb poste ich manchmal Dinge von Artem und dann wieder eine Weile nicht. Ich habe Angst vor der Ehe und vor Kindern bekommen.“ Sie fügte hinzu, dass sie ständig daran arbeitet, diese „Narben“ zu heilen.

„Es ist großartig, einen Mann zu haben, der die Arbeit mit mir erledigt“, so Bella. „Artem ist immer da, um mich zu unterstützen und mir das Gefühl zu geben, buchstäblich das einzige Mädchen auf der Welt zu sein.“