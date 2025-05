Stars Nikki Garcia: Noch nicht bereit für Verabredungen

Nikki Garcia - WWE Monday Night RAW - Red Carpet - Netflix - Getty BangShowbiz

06.05.2025

Nikki Garcia ist „nicht bereit“, nach ihrer Scheidung von Artem Chigvintsev wieder zu daten.

Der WWE-Superstar – den Fans am besten als Nikki Bella bekannt – und der ehemalige ‚Dancing With The Stars‘-Profi haben ihre Scheidung im November eingereicht, drei Monate nach seiner Verhaftung wegen häuslicher Gewalt.

In der SiriusXM-Sendung ‚The Nikki and Brie Show‘ sagte sie: „Ich habe mich wirklich in verschiedene Situationen begeben und bin aus meiner Komfortzone herausgegangen, sei es mit Auftritten […] Ich habe Dinge getan, aus denen ich gelernt habe, ob es funktioniert hat oder nicht, ob es erfolgreich war oder nicht, ich habe mich wirklich getraut. Ich bin zu ein paar Dates gegangen. Ich war noch nicht bereit dafür, aber ich habe mich getraut. Probierte es aus.“

Ihre Zwillingsschwester Brie sagte, sie sei „glücklich“, dass ihre Schwester wieder versucht, sich zu verabreden. Nikki fügte hinzu: „[Ich] wollte nur meine Fühler ein wenig ausstrecken und ich habe einfach gemerkt, dass ich noch nicht bereit dafür bin, aber weißt du, ich hätte einfach in Hotelzimmern bleiben können und einfach, weißt du, in Nächten, die um 19 Uhr zu Ende gewesen wären.“ Sie erzählte weiter: „Ich habe ein paar Drinks getrunken und Gespräche geführt und gemerkt, dass ich das im Moment nicht tun will. Zumindest nicht, was Verabredungen angeht.“

In der Zwischenzeit hat Artem (42) darauf bestanden, dass seine Verhaftung wegen häuslicher Gewalt sein Leben „komplett ruiniert“ hat. Artem wurde nach seiner Verhaftung im August nicht angeklagt, aber er bestand darauf, dass die Leute immer noch annehmen, er sei „schuldig“.