14.12.2020 18:00 Uhr

Niko Griesert: Darauf achtet der neue „Bachelor“ bei den Frauen

Niko Griesert sucht ab dem 13. Januar als der neue „Bachelor“ die große Liebe. Jetzt verrät er, worauf er bei den 22 Single Ladies besonders Wert legt.

Seit wenigen Wochen steht fest: Niko Griesert (30) ist der neue „Bachelor“. Ab Mittwoch, den 13. Januar 2021 um 20.15 Uhr ist er bereit, sich von 22 liebes- und kampfwilligen Single Ladies den Kopf verdrehen zu lassen. Doch auf was steht der Projektmanager aus Osnabrück? Das und vieles mehr verrät er jetzt im Interview mit „RTL“.

Darauf steht Niko Griesert

Auf der Suche nach der großen Liebe werden Niko ganze 22 Frauen vorgestellt, doch kommen davon wirklich alle infrage oder sortiert der Junggeselle schon anhand von Haarfarbe, Größe oder anderen Merkmalen aus? Im Interview verrät er jetzt, was für ihn gar nicht geht: „Ich habe keinen bestimmten Typ. Blond, brünett, rothaarig, das ist alles egal. Wenn ich sie sehe, dann weiß ich es einfach. Ein schönes Lächeln und eine positive Ausstrahlung, sowas flasht mich! Ich gucke Leuten gerne in die Augen. Keine Manieren dagegen sind ein ganz großer Abturner.“

„Es soll kein Urlaubsflirt werden!“

Kennenlernen darf er die bindungswilligen Kandidatinnen dieses Mal allerdings nicht vor traumhaften Kulissen in Südafrika oder Miami, sondern aufgrund von Corona hier in Deutschland. „… und darüber bin ich froh: Es soll kein Urlaubsflirt werden! Wir lernen uns hier kennen und leben danach auch sicher hier, deshalb finde ich das super und freue mich umso mehr darauf. Es gibt ja auch superviele schöne Orte in Deutschland. Zusammen wegfahren können wir später immer noch …“, erzählt Niko.

Wo sieht sich der neue „Bachelor“ in zehn Jahren?

Der 30-Jährige plant also schon gemeinsame Urlaube, doch wie stellt er sich denn jetzt sein Leben nach der Teilnahme bei „Der Bachelor“ in zehn Jahren vor? Auch in dieser Hinsicht blickt Niko positiv in die Zukunft: „Beziehungstechnisch hoffentlich nach dieser Staffel vergeben und in fünf Jahren verlobt oder verheiratet. Beruflich würde ich alles genau so weitermachen wie bisher: Ich bin super happy!“

Galerie

Deshalb hat es mit der großen Liebe noch nicht geklappt

Verliebt, verlobt, verheiratet – das klingt doch nach dem Traum jeder Frau, doch wieso hat es dann bis jetzt Beziehungstechnisch noch nicht geklappt? „Ich bin leider echt wählerisch. Weil ich denke, die Frau, die dann an meiner Seite ist, die ist es ES dann auch. Ich würde nicht eine Beziehung eingehen, nur um eine Beziehung zu haben, sondern weil ich mir die nächsten Schritte mit der Person vorstellen könnte“, gibt der attraktive Projektmanager zu. Hoffen wir mal, dass ihn eine der 22 Frauen überzeugen kann.

Noch mehr Bilder vom „Bachelor“ Niko gibt’s hier!

Am Mittwoch, 13. Januar 2021 startet „Der Bachelor“ um 20.15 Uhr. RTL sendet die neue Staffel inkl. „Der Bachelor – das große Finale“ in insgesamt neun Doppelfolgen à 120 Minuten.

(AK)