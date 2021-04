Niko Griesert: Michèle de Roos so glücklich wie noch nie

22.04.2021 15:00 Uhr

"Bachelor" Niko Griesert blieb allen als der Junggeselle in Erinnerung, der sich partout nicht festlegen wollte. Dabei sollte er sich im Finale der Sendung eigentlich für eine Frau entscheiden.

Hat er zwar auch, doch seine Auserwählte Mimi Gwodz schoss er kurze Zeit später wieder ab und bandelte dann lieber mit der Zweitplatzierten Michèle de Roos an.

Niko Griesert mit Michèle unterwegs

Seitdem führen die beiden ein albernes Versteckspiel – dabei ist es mehr als offensichtlich, dass sie zusammen Zeit verbringen und verwerflich ist es auch nicht. Also warum nicht einfach dazu stehen?

Wirklich schlau dabei stellen sie sich aber nicht an, denn immer wieder sieht man in ihren jeweiligen Instagram-Storys, dass sie sich an ein und demselben Ort befinden. Wie erst kürzlich in einem Düsseldorfer Loft. Angeblich soll Niko sogar nach Köln gezogen sein – Michèles Wohnwort. Auf Instagram schrieb er: „Ich mag dich Köln. Langsam wächst mir die Stadt echt ans Herz …“

Niko Griesert gibt Rätsel auf

Aber nicht nur das, es gibt noch weitere Hinweise, dass da mehr zwischen ihnen ist. Sein neuestes Instagram-Bild versah Niko mit den sehr bedeutungsschweren Worten: „Ich würd lügen würd ich sagen, dass da gar nichts ist.“

Was er damit wohl aussagen will? Klingt nach einer Andeutung, dass da zwischen ihm und Michèle auf jeden Fall mehr ist, als nur reine Freundschaft. Trotzdem klärt er sein kleines Rätsel natürlich nicht auf.

Michèle so glücklich wie noch nie?

Aber nicht nur Niko Griesert veröffentlicht kryptische Nachrichten, in die man viel hinein interpretieren kann. Auch Michèle scheint mächtig Spaß daran zu haben, das Versteckspiel weiter zu führen.

Auf Instagram veröffentlichte sie ein neues Bild von sich, auf dem sie verträumt lächelt und schrieb dazu: „Ich kann euch gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal so glücklich gewesen bin!“ Was oder wer sie wohl so glücklich macht?

Fans fordern Aufklärung

Die Fans der beiden würden sich über ein Liebes-Outing sehr freuen. Vor allem, weil viele bereits hinter das Versteckspiel gekommen sind. Immer wieder gibt es Kommentare wie z.B.: „Mhh war Michele nicht zur selben Zeit eben auch dort?“

Ein anderer schreibt: „Eindeutig zweideutig“ und eine andere Userin fordert Niko auf: „Dann sag uns doch, was da ist!“ Darüber würden wir uns auch freuen, wenn die beiden endlich Lichts ins Dunkle lassen…

