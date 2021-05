Nina Bott in Corona-Quarantäne: Ihr Partner wurde positiv getestet

Nina Bott, hier bei einer Lesung im vergangenen Jahr (wue/spot)

03.05.2021 22:35 Uhr

Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott berichtet auf Instagram, dass sie sich mit ihrer Familie in Quarantäne befindet. Ihr Partner sei positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die deutsche Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott (43) befindet sich zusammen mit ihrer Familie in Corona-Quarantäne. Das hat sie bei Instagram erzählt. In einem Post und in ihren Instagram Stories erklärt Bott, dass ihr Partner Benjamin positiv auf Covid-19 getestet worden sei. „Den Kindern und mir geht es gut. Benni im Prinzip auch, aber er ist eben positiv und wir sind negativ. Ich hoffe, dass das so bleibt“, erklärt die 43-Jährige. Ihr Partner habe derzeit keine Symptome.

Bott dankt ihren Followern unter anderem für die vielen Nachrichten, Tipps und Genesungswünsche. Zusammen mit ihren Kindern lebe sie gerade getrennt von Benjamin, der im Untergeschoss einquartiert sei. Sie hoffe, „dass die räumliche Trennung noch rechtzeitig genug war“. Derzeit warte sie ab und hoffe, dass die Kids und sie sich nicht angesteckt haben.

Die Schauspielerin hat vier Kinder: Lennox, Luna, Lio und Lobo. Erst Ende Januar kam Söhnchen Lobo zur Welt. In der vergangenen Nacht sei Bott „sehr unruhig“ gewesen und sie habe „dem Atem der Kinder gelauscht und immer mal wieder ihre Stirn getastet“. Es sei „schon ein komisches Gefühl, nicht zu wissen, wie sich hier alles entwickeln wird“. Ihre Schnelltests seien bisher negativ. „Ob die Kinder und ich verschont bleiben, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.“