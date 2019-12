Nina Dobrev: Creme-Cocktail für die Schönheit

Schauspielerin Nina Dobrev verriet nun das Geheimnis ihrer Gesichtspflege. Die 30-jährige verwendet nämlich eine ganz eigene und geheime Mischung aus Cremes für ihre Gesichtspflege. Um die perfekte Hautpflege für ihr Antlitz zu erhalten enthüllte die ‚Vampire Diaries‘-Schönheit nun, dass sie sich eine Art eigenen Cocktail zusammenstellt, der aus zahlreichen Cremes besteht.

In einem Interview mit dem Modemagazin ‚Vogue.com‘ verriet die dunkelhaarige Darstellerin: „Ich mische einen Cocktail aus meinen Cremes. Das ist meine geheime Sauce“. Außerdem stellte die gebürtige Bulgarin ihre Make-up-Tipps vor und erklärte auch einen einfachen Weg, um dunkle Schatten unter den Augen zu entfernen.

Quelle: instagram.com

Nicht ohne dieses Produkt

„Ich kann nicht ausdrücken, wie wichtig es ist, nicht einfach nur Foundation aufs Gesicht aufzutragen“, so die ehemalige ‚Degrassi: The Next Generation‘-Schauspielerin. Desweiteren fügte sie hinzu: „Eine Sache, die ich kürzlich erfahren habe, ist, dass dunkle Ringe erscheinen, weil Sie dehydriert sind, deshalb ist es wichtig, viel Wasser zu trinken.“

Weiterhin offenbarte die brünette Schönheit, dass sie es mag, viele ihrer Make-up-Produkte auch unterwegs mitzunehmen und, dass sie kein Fan davon ist, ohne einen roten Lippenstift das Haus zu verlassen. Der Grund dafür ist simpel: „Ich bin viel unterwegs, deshalb lasse ich viele der Produkte in meinem Auto. Wenn wir uns dazu entscheiden, tanzen zu gehen und ich mich aufpeppen und besonders schick aussehen möchte, ist ein roter Lippenstift mein Ein und Alles.“