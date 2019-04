Nina Queer: „Habe mehr Gleitgel nach oben geschleppt als Mineralwasser“

Donnerstag, 25. April 2019 21:27 Uhr

In seinem Promi-Talkformat „Hosen Runter“ plaudert Autor und Moderator Martin Tietjen jede Woche mit einem Promi und stellt dabei seine gewohnt ehrlich pikanten Fragen. Diesmal mit dabei: Drag Queen Nina Queer. So wollte er von der Frauspielerin unter anderem wissen, ob man denn überhaupt homosexuell geboren wird…

„Meine Tante Helga hat mir eine Barbiepuppe in die Wiege gelegt, und damit war ja wohl alles gesagt“, scherzt die Berliner Party-Transe. „Ich glaube, dass man genetisch dafür veranlagt ist.“ Es sei absolut nicht so, dass schwule Männer grundsätzlich alle Typen heiß fänden stellt sie klar: „Julian F.M. Stoeckel ist keine Zier für unsere Branche, aber ich finde, Leben und leben lassen.“

Auf sich selbst hält sie scheinbar größere Stücke. Sie sei ihrer Meinung nach eine Vertreterin der Homosexuellen.

Aber ob sie tatsächlich von dieser Menschengruppe so gesehen wird, dürfte ein anderes Thema sein: „Es sind immer die fetten und hässlichen Mädchen am Rande vom roten Teppich die von mir ein Autogramm wollen. Es sind nie die hübschen schwulen Männer.“ Joa, schade eigentlich …

In diesem etwas anderen Interviewformat gab Nina aber auch den ein oder anderen Einblick in ihr privates Leben fernab von Glitzerpuder und buschigen Haarteilen. „Ich habe einen festen Mann und der Rest ist etwas lockerer“, verriet die Partyveranstalterin und Berliner Szenegröße und plauderte aus dem Nähkästchen. „Ich hatte neulich eine Sexparty bei mir. Ich hab mehr Gleitgel in den vierten Stock geschleppt als Mineralwasser.“

Quelle: instagram.com

Das klingt ja ganz schön durchtrieben – und so lieben sie ihre Fans. Doch liebt sie ihre Fans zurück? Ja, aber nicht in Darkrooms. Die dunklen Ecken bei ihren Parties hätten einen karikativen Zweck, offenbart sie: „Wenn da kein Darkroom ist, dann bleiben doch die hässlichen auf der Strecke. Weißte, die gucken sich dann auf dem Dancefloor die Hübschen an, wie sie sich das T-Shirt ausziehen, und sich hinterher bei Grindr irgend einen hübschen Typen schnappen. Und bleiben dann vollkommen frustriert unversorgt….Ich habe keinen Spaß in meinen eigenen Darkrooms.“ Hach, die Gute …