„Ninja Warrior Germany“: Arleen Schüßler ist erste „Last Woman Standing“

Sie ist die erste Last Woman Standing bei der RTL-Show „Ninja Warrior Germany„: Arleen Schüßler (27). Die Verkäuferin von Ninja-Parcours-Hindernissen aus Aachen hat es nicht nur bis ins Finale geschafft, sondern sie hat auch die letzte weibliche Konkurrentin unter den Athleten, Stefanie Noppinger, hinter sich gelassen hat und ist somit die stärkste Frau im Parcours 2019 geworden.

Arleen Schüßler ist seit Staffel 2 im Jahr 2017 bei „Ninja Warrior Germany“ dabei und hat ihre Leistung kontinuierlich von Jahr zu Jahr gesteigert. Als Team-Kapitänin „Ninja Queen Arleen“ erreichte sie mit ihrem Team „Queen of Kingz“ bei „Team Ninja Warrior Germany“ in beiden Staffeln 2018 und 2019 das Finale. Eine hervorragende sportliche Figur machte sie außerdem 2018 in der RTL-Show „Showdown – Die Wüsten- Challenge“. 2019 trat Arleen gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Benedikt Sigmund im Parcours an. Die beiden haben sich über das Training zur Show kennengelernt und verliebt. Benedikt Sigmund erreichte in diesem Jahr das Halbfinale.

Preisgeld wird mit Freund geteilt

Gegenüber RTL sagte Arleen: „Ich bin unheimlich stolz und glücklich, die erste Last Woman Standing geworden zu sein. Das ist etwas ganz Besonderes. Fest gerechnet habe ich damit sicher nicht. Mit Steffi Noppinger hatte ich sehr starke Konkurrenz. Sie hat mir nach meinem Sieg sportlich fair gratuliert. Ich weiß natürlich, was ich kann und wie hart ich mit Benedikt zusammen dafür trainiert habe, deswegen war mir klar, dass ich es schaffen kann und den Rest hat das Schicksal entschieden.“

Für Arleen ist längst klar, wie sie das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro investieren will: „Aus meiner Sicht habe ich das Geld nicht alleine gewonnen. Ohne meinen Partner Benedikt hätte ich niemals diese Disziplin an den Tag legen können. Das Geld investiere ich aus diesem Grund in uns: Training, Reisen und das Leben zusammen genießen!“