Stars Nino de Angelo: Hochzeit in Las Vegas?

Nino de Angelo - March 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2023, 11:16 Uhr

Der Schlagerstar will offenbar noch einmal vor den Traualtar treten.

Nino de Angelo will noch einmal heiraten!

Der Schlagerstar hat im Laufe seines Lebens bereits vier Ehen vor den Scheidungsrichter gebracht. Trotzdem scheint der 59-Jährige vom Heiraten noch nicht genug zu haben. Wie er jetzt in einem neuen Interview mit der ‚TZ‘ verriet, soll Nino nämlich derzeit seine fünfte Hochzeit planen. Pünktlich zu seinem 60. Geburtstag im kommenden Dezember will der Sänger seiner Freundin Simone Lux das Ja-Wort geben. Die Trauung soll dabei etwas ganz Besonderes werden: Nino und seine Partnerin planen offenbar eine Eheschließung in Las Vegas. Die amerikanische Casino-Metropole ist bekannt für ihre schrillen Hochzeitskapellen, in denen schon so einige Promis spontan vor den Standesbeamten traten. Im Gespräch mit der ‚TZ‘ sagte der Schlagerstar über seine Hochzeitsabsichten: „Das ist mein Geschenk zu meinem Geburtstag, ich heirate die Frau, die ich liebe. Nicht in Deutschland, sondern in Las Vegas. Und zwar nur wir beide. Ich habe viermal geheiratet, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen.“

Seinen Nachwuchs hat Nino de Angelo also scheinbar nicht zur Hochzeit eingeladen. Im Interview erzählt er dazu, dass leider nicht zu allen seinen drei Kindern Kontakt besteht: „Zu dem Kleinsten habe ich leider keinen Kontakt, das geht mit der Mutter nicht, das gibt nur Streit und bringt nichts. Aber die Türen stehen für meinen Kleinen immer offen.“