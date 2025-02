"Kann auch nach hinten losgehen" No-Angels-Star Nadja Benaissa riet ihrer Tochter von Castingshow ab

Nadja Benaissa ist am 21. Februar in der "NDR Talk Show" zu Gast. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.02.2025, 14:29 Uhr

Nadja Benaissa wurde 2000 durch "Popstars" und die Girlgroup No Angels berühmt. Doch ihrer Tochter riet sie von einer Castingshow-Teilnahme ab. "Das ist nichts für jedermann, das kann auch nach hinten losgehen", erklärt sie in der "NDR Talk Show".

Nadja Benaissa (42) wurde 2000 dank der Castingshow "Popstars" mit der Girlgroup No Angels deutschlandweit bekannt. Für ihre 25 Jahre alte Tochter wünscht sich die Sängerin aber offenbar einen anderen Weg: Sie riet ihr vor einigen Jahren von der Teilnahme an einer Castingshow ab. Das offenbarte Benaissa in einer neuen Folge der "NDR Talk Show", die am Freitagabend ausgestrahlt wird.

"Als sie Jugendliche war, so mit 14, 15 Jahren, hat sie mich mal gefragt. Da war gerade 'The Voice Kids' neu", erklärt Benaissa laut Vorabmeldung. "Da hab ich ihr gesagt, da gehst du auf gar keinen Fall hin." Sie glaube, dass ihre Tochter ihr heute dankbar für diesen Rat sei. Sie wolle Castingshows nicht verteufeln und sei "super dankbar" für den Weg, den "Popstars" ihr selbst geebnet habe. "Aber ich glaube, das ist nichts für jedermann, das kann auch nach hinten losgehen."

"War teilweise eine ganz furchtbare Mutter"

Benaissa blickt im Gespräch auch auf ihr Mutterdasein zurück. Sie sehe sich trotz aller Widrigkeiten in ihrem Leben als gute Mutter und wisse, dass ihre Tochter das auch so sagen würde, gibt aber zu: "Natürlich war ich teilweise auch eine ganz furchtbare Mutter und habe Fehler gemacht in meinem Leben."

In den vergangenen Jahren sei es ihr gelungen, zur Ruhe zu kommen. "Ich habe eine Gelassenheit und Dankbarkeit in meinem Leben entdeckt, die ich vorher nicht so kannte", sagt die Musikerin. "Ich war immer unruhig, rastlos, ruhelos und voller Sorgen und konnte das wirklich transformieren." Inzwischen habe sie eine ganz neue Bindung zu ihrer Tochter: "Sie lebt auch wieder bei mir, obwohl sie ja sehr erwachsen ist und für uns beide ist das so, als würden wir die verlorene Zeit nochmal zusammen nachholen."

Nadja Benaissa hat schwierige Zeiten durchlebt

Nadja Benaissa wurde bereits im Alter von 16 Jahren Mutter ihrer Tochter. 2001 machte sie in einem Interview öffentlich, mit 14 Jahren bis zu ihrer Schwangerschaft cracksüchtig gewesen zu sein. Während der Schwangerschaft habe sie jedoch keinen Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert. Durch Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft wurde bei der damals 16-Jährigen eine HIV-Infektion diagnostiziert.

2010 wurde sie wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und 300 Arbeitsstunden in einer Aids-Einrichtung verurteilt, weil sie ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Männern, die von ihrer Infektion nichts wussten, gehabt haben soll. Inzwischen klärt Benaissa offen über HIV und Sensibilisierung von Alkohol- und Drogensuchterkrankungen auf. Seit Ende 2022 ist sie sogar als Health Coach tätig.