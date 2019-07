Noah Becker & Co.: Die Kinder der Stars früher und heute (3)

Sonntag, 7. Juli 2019 17:21 Uhr

Promi-Kinder sind meist schon im Kindesalter Teil der High-Society und wachsen vor den Kameras der Welt auf. So manchen heutigen Star kennt man daher oft schon als Mini-Version ihrer Eltern, wie beispielsweise Noah (25), Elias (19) und Amadeus Becker (9), sowie Anna Ermakova (19)

Noah

Noah Gabriel Becker wurde am 18. Februar 1994 in München geboren und ist Sohn von Boris (51) und Barbara Becker (52). Da sein Vater bis 1999 noch aktiv Tennis spielte, verbrachte der 1,86 m große Mann den Großteil seiner Kindheit auf Reisen. Nach dem Karriereende seines Vaters wuchs er mit seinem Bruder Elias hauptsächlich in den USA auf. Statt in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, hat Noah seine Liebe zur Mode und Musik entdeckt. Schon mit 16 Jahren gründete er in Miami sein eigenes Label „Fancy” mit dem er hauptsächlich T-Shirts kreiert. Mittlerweile wohnt Noah in Berlin und widmet sich eher der Musik. Als DJ legte er schon in großen Clubs in seiner Wahlheimat und auch beispielsweise auf Ibiza unter dem Pseudonym „KNOWA” auf. Aktuell steckt er den Hauptteil seiner Energie in das Projekt „Bakery”.

Quelle: instagram.com

Vom roten Teppich hält sich der 25-Jährige meistens fern und wenn, dann schreitet er auch schon mal in Hoodie und Jogger darüber. Bei den Damen der Schöpfung scheint das gut anzukommen, immerhin war er schon der Mann an der Seite von Model Rafaela Remy Sanchez, Musikerin Larissa (33) aka ‘Lary’ und Zoë Kravitz (30). Aktuell ist er mit der freiberuflichen Produzentin Taina Moreno de Oliveira Lagoeiro liiert. Im August 2017 sorgte sein Auftritt in der Vox-Show „Grill den Henssler” für Furore, bei der Noah wohl so unmotiviert und genervt auftratt, dass sich Steffen Henssler (46) zu einem grenzwertigen Post hinreißen ließ. Papa Boris sprach daraufhin ein Machtwort, indem er dem TV-Koch Rassismus vorwarf. Mittlerweile sollen sich die Wogen wieder geglättet haben. Auch Anfang letzten Jahres landete der älteste Becker-Spross ungewollt in den Medien, als der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier (57) ihn auf Twitter rassistisch beleidigte, woraufhin Noah Strafanzeige erstattete.

Quelle: instagram.com

Elias

Elias Balthasar Becker, der jüngste Sohn aus der Ehe von Barbara und Boris Becker, wurde am 04. September 1999 in München geboren. Im selben Jahr beendete sein Vater seine Tenniskarriere und von da an wuchs der heute 19-jährige in den USA auf. Mittlerweile ist Elias auf dem Weg ein gefragtes Model zu werden, unter anderem für namhafte Marken wie „Lacoste”. Kürzlich erst nahm ihn die Züricher Agentur „Visage” unter Vertrag, die große Hoffnungen in ihn legen.

Quelle: instagram.com

Aktuell läuft der Becker-Spross auf dem Laufsteg der Berliner Fashion Week, danach geht es weiter in die Mode-Metropolen der ganzen Welt, wie beispielsweise im September auf die Fashion Week in New York. Mit seiner extravaganten Art begeistert der Newcomer die Labels und das auch, wenn er sich plötzlich die Haare raspelkurz schert und pink färbt, wie aktuell. Momentan scheint Elias alles richtig zu machen.

Anna

Wie ihre älteren Halbbrüder ist auch Anna Ermakova ein gefragtes Model. Die in London geborene heute 19-jährige erblickte am 22. März 2000 das Licht der Welt. Sie soll aus einer Affäre ihrer Mutter Angela Ermakowa (vermutlich *1967) mit Boris becker entstanden sein, was der Ex-Tennisprofi vorerst leugnete. Ähnlichkeit mit Boris wurde Anna jedoch schon von Geburt an bescheinigt, was 2001 durch einen Vaterschaftstest auch offiziell bestätigt wurde. Die kleine wuchs bei ihrer Mutter in London auf, wo sie vorerst ein Leben abseits jeden Rampenlichts führten. Das britische Model besuchte ein privates Gymnasium in der englischen Hauptstadt und hatte kurzzeitig Interesse am Tennis, viel mehr weiß man über ihre Kindheit nicht.

Quelle: instagram.com

Mit nur 11 Jahren soll sie dann eine Ausgabe der „Vogue” von einer Karriere als Model träumen haben lassen. Als sie 14 war, sah man das junge Mädchen dann erstmals auf dem Laufsteg der Fashion Week in Berlin, 2017 folgte ein Shooting für die Coverstory des Magazins „You”. Im März 2018 wurde ziemlich unerwartet ihr Vertrag bei der Modelagentur „Mega Model” gekündigt. Aktuell soll die englisch und russisch sprechende Anna Ambitionen haben, Kunstgeschichte in ihrer Heimatstadt zu studieren.

Amadeus

Der jüngste im Becker-Clan, der untereinander übrigens hauptsächlich englisch spricht, ist Amadeus Benedict Edley Luis Becker. Er ist ebenfalls Sohn von Boris Becker, stammt allerdings aus dessen Ehe mit Model Sharlely „Lilly” Becker (43). Nachdem Boris und Barbara Becker sich 2000 trennten und ein Jahr später geschieden wurden, hatte der Ex-Tennisspieler vorerst einige kurzweilige Liebschaften. Schließlich lernte er 2007 Lilly kennen, die damals in der Trennung von ihrem Ex-Mann steckte.

Die beiden trennten sich wieder, Boris war auf einmal mit Alessandra Meyer-Wölden verlobt, bis das Paar diese im November 2008 löste. Der vierfache Vater und Lilly begannen erneut eine Beziehung, am 28. Februar 2009 machte er ihr einen öffentlichen Heiratsantrag bei der Show „Wetten, dass ..?”. Am 12. Juni 2009 ließ sich das Paar in St. Moritz trauen. Im Mai 2018 wurde nun die Trennung von Lilly und Boris bekannt, die seither vor Gericht über die Scheidungsmodalitäten verhandeln.