Noah Centineo flirtet mit Selena Gomez

Sonntag, 2. Dezember 2018 20:36 Uhr

Es scheint, als sei Schauspieler Noah Centineo schwer verknallt in Selena Gomez! Zumindest spricht aus einem seiner jüngsten Instagram-Kommentar jede Menge Liebe…

Mit dem Netflix-Überraschungshit „To All the Boys I’ve Loved Before“ ist Noah Centineo in die erste Schauspiel-Liga aufgestiegen. Das heißt jedoch nicht, dass der 22-Jährige nicht mehr Fanboy sein kann. Insbesondere Selena Gomez scheint es ihm angetan zu haben. Nachdem sein Manager Nick Styne ein Bild gepostet hatte, das ihn mit Gomez zeigt, schrieb Centineo in einem Kommentar: „Bahhhh sie ist wunderschön“, gefolgt von einem Emoji mit schmerzverzerrtem Gesicht.

Quelle: instagram.com

„Wiederholungstäter“ Centineo

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Schauspieler überschwänglich zu Gomez äußert. Dem „Seventeen“-Magazin sagte Centineo im September: „Selena Gomez ist einer der coolsten Menschen überhaupt. Sie ist auch eine Aktivistin. Und ganz klar liebt sie die Liebe und ist eine liebevolle Person. Ich weiß nicht, ob es ganz klar ist, denn ich kenne sie gar nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es so ist.“ (CI)