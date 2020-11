18.11.2020 21:30 Uhr

Noah Cyrus‘ krasse Verwandlung!

Wer erinnert sich noch an die kleine süße Schwester von Miley Cyrus? Blaue Augen, blonde Haaren, Engelsgesicht. Die früher unscheinbare Noah Cyrus hat sich zu einer richtigen Sexbombe entwickelt!

Noah Cyrus (20) stand lange im Schatten ihrer großen Schwester Miley Cyrus (27), doch das änderte sich schlagartig. Je älter sie wurde, desto mehr veränderte sie sich. Doch in einigen Sachen eifert sie ihrer Schwester heute noch nach. Reichlich nackte Haut und Drogenkonsum gehören zu Noahs Lieblingsbeschäftigungen auf Instagram…

Noahs krasse Verwandlung

Von der einstigen eher unscheinbaren Noah Cyrus ist nichts mehr übrig. Die 20-Jährige ist zu einer attraktiven jungen Frau herangewachsen, die gerne zeigt, was sie hat. Ihre Haare trägt sie mittlerweile schwarz statt blond und auch sonst verkörpert sie den perfekten sexy Vamp. Helle Haut und pechschwarze Haare zählen zu ihren Markenzeichen. Noahs Outfits können für die 20-Jährige gar nicht knapp genug sein. Sie liebt es, ihren Traumbody gekonnt in Szene zu setzen.

Noahs Beauty-Eingriffe

Nicht nur ihr Traumbody sticht einem auf Noahs verführerischen Fotos direkt ins Auge. Was uns besonders auffällt, sind ihre fülligen Schmolllippen. Dass dort nachgeholfen wurde, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Im „Kurier“ berichtet der Promi Beauty-Doc Vartan Mardirossian von weiteren möglichen Beauty-Eingriffen bei Noah. Er vermutet, sie soll außer bei ihren Lippen noch woanders nachgeholfen haben: Angehobene Augenbrauen durch Botox, Filler in den Wangen, Nasen-OP und ein Kinn-Implantat.

Rollentausch unter Geschwistern?

Im Gegensatz zu Noah, hatte Miley bislang keine bekannten Beauty-Eingriffe. Früher war die 27-Jährige der Rebell in ihrer Familie. Auf ihren Konzerten war es nicht unüblich, dass sich die ehemalige Hannah Montana-Darstellerin den ein oder anderen Joint anzündete. Heute lässt sie brav die Finger davon, dafür hat Noah die Rolle der Rebellin kurzerhand übernommen. Auf Instagram postet sie sich regelmäßig beim Konsumieren von Cannabis.

Galerie

Sie führt ein turbulentes Liebes-Leben

Ähnlich wie ihre große Schwester genießt auch Noah derzeit ihr Single-Leben. Zuletzt führte sie eine On-Off Beziehung mit Skandal-Rapper Lil Xan (24). Nachdem angebliche Betrugsgerüchten die Runde machten, trennte sich Lil Xan von Noah. Die 20-Jährige soll ihn damals mit Sänger Charlie Puth (28) betrogen haben. Noah dementierte das und kurze Zeit später wurden die beiden immer wieder zusammen gesehen. Es scheint, als hätten die beiden ihrer Liebe die ein oder andere Chance mehr gegeben. Leider vergebens.

Macht sie der Konkurrenzkampf mit ihrer Schwester fertig?

Noah hat zwar kein Glück in der Liebe, dafür könnte ihre Musikkarriere gerade nicht besser laufen. Trotzdem ist es für die 20-Jährige nicht leicht, die jüngere Schwester einer sehr bekannten Popsängerin wie Miley Cyrus zu sein: Noah hat in einem Instagram Live-Video, über welches das US-Promimagazin „People“ berichtete, über ihre Rolle als kleine Schwester von Popstar Miley Cyrus gesprochen. „Ich fühlte mich immer so, als wäre ich diese Person, um die sich niemand gekümmert hat, aufgrund dessen, was die Leute online zu mir gesagt haben.“ (TSK)