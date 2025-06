Musik Noah Kahan: Neue Dokumentation über seinen plötzlichen Aufstieg

Noah Kahan - o2 City Hall, Newcastle 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2025, 09:00 Uhr

Noah Kahan wird im Mittelpunkt einer neuen Dokumentation stehen.

Der 28-jährige Sänger wurde in den letzten Jahren dank seines 2022 erschienenen ‚Stick Season‘-Albums und dessen Titelsong, der nach seinem viralen TikTok-Erfolg weltweit ein riesiger Hit war, bekannt.

Der plötzliche Aufstieg des Musikers zum Star wurde jetzt in einem bisher noch unbenannten Film festgehalten. Berichten von ‚Rolling Stone‘ zufolge haben Regisseur Nick Sweeney und vier Unternehmen, Live Nation Productions, Federal Films, Polygram Entertainment und RadicalMedia, die Produktion der Dokumentation abgeschlossen und suchen aktuell nach einem Verleih für die Veröffentlichung. Der neue Film begleitet Noah nach einer Tournee, darunter eine Headliner-Show im New Yorker Madison Square Garden und zwei im Fenway Park in Boston. Letztere wurde live gestreamt, um Kahans Initiative für psychische Gesundheit, The Busyhead Project, zu unterstützen. Noah hatte zuvor erklärt, dass er sein Album ‚Stick Season‘ geschrieben habe, nachdem er sich auf TikTok im Rückstand fühlte und etwas kreieren wollte, das er auf der Plattform teilen konnte.