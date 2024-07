Mit "Better Call Saul"-Star „Nobody 2“: Sharon Stone wird zur Widersacherin von Bob Odenkirk

Sharon Stone nimmt in "Nobody 2" Bob Odenkirk ins Visier. (smi/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 14:52 Uhr

Sharon Stone kehrt zurück zu ihren Wurzeln: In "Nobody 2" spielt die "Basic Instinct"-Darstellerin die Hauptgegnerin von "Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk.

Sharon Stone (66) wird in "Nobody 2" Bob Odenkirk (61) das Leben schwer machen. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, hat die Schauspielerin für die Rolle der Antagonistin in der Fortsetzung des Überraschungshits von 2021 unterschrieben. Details zur Handlung sind bisher nicht bekannt, außer dass Stone die Hauptgegnerin des "Better Call Saul"-Stars verkörpern wird.

In "Nobody" spielte Bob Odenkirk einen Durchschnittsbürger, der früher als Mörder für US-Geheimdienste arbeitete. Als er sich mit einer kriminellen Bande anlegt, ist sein ruhiges Leben vorbei. Der Niemand packt seine verschütteten Killerkenntnisse aus.

Fortsetzung nur Formsache für Überraschungshit

"Nobody" spielte bei einem Budget von nur 18 Millionen US-Dollar weltweit 57 Millionen ein. Eine Fortsetzung war schnell beschlossene Sache. Nachdem beim ersten Teil noch der Russe Ilya Naishuller (40) auf dem Regiestuhl saß, übernimmt beim Sequel der in Deutschland geborene Indonesier Timo Tjahjanto (43, "May the Devil Take You Too")

Neben Bob Odenkirk soll in "Nobody 2" Connie Nielsen (59, "Gladiator") zurückkehren, die im ersten Teil seine entfremdete Gattin verkörperte.

Mit der Schurkinnenrolle kehrt Sharon Stone zu ihren Wurzeln zurück, als sie Anfang der 90er-Jahre zum Superstar wurde. In "Total Recall" prügelte sie sich mit Arnold Schwarzenegger (76), in "Basic Instinct" war sie die undurchschaubare Femme Fatale.

Im neuen Jahrtausend wurde es um Sharon Stone eher ruhig, auch aufgrund diverser gesundheitlicher Rückschläge. Zuletzt spielte sie eher in Serien, zum Beispiel 2020 in "Ratched".