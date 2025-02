Neue Folge von "Wo die Liebe hinfällt" Noch ein paar „Baustellen“: So geht es Menowin Fröhlich heute

Menowin Fröhlich und Gattin Senay bei ihrer Taufe. (smi/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 13:59 Uhr

Im Gefängnis fand Menowin Fröhlich zum christlichen Glauben, nun will sich seine Frau Senay taufen lassen. In der VOX-Doku-Soap "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders" verrät der ehemalige "DSDS"-Star, wie es ihm geht. Es gebe demnach noch die "ein oder andere Baustelle".

Menowin Fröhlich (37) ist seit elf Monaten raus aus dem Gefängnis – "und es läuft alles sehr schön". Das verrät der Sänger in der neuen Folge von "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders", die ab dem 7. Februar bei RTL+ verfügbar ist. Die Dokureihe begleitet Menowin und seine Frau Senay (34) schon seit längerem.

Video News

Noch die "ein oder andere Baustelle" in seinem Leben

Während seiner Haftstrafe hatte Menowin Fröhlich zum christlichen Glauben gefunden. "Ich musste erst ganz tief fallen, um zu verstehen, 'Hey, du bist jetzt hier an einem Punkt, wo du anfangen musst, das zu tun, was der Herr von dir möchte'", sinniert Menowin jetzt. Auch nach der Haft habe er an "Jesus festgehalten".

Obwohl es ihm besser gehe, sieht sich Menowin Fröhlich noch nicht am Ende seines Weges angekommen. Er werde sich nicht hinstellen und sagen: "Hallo Deutschland, ich bin jetzt perfekt". Es gebe noch die "ein oder andere Baustelle" in seinem Leben. Seine "Suchtgedanken sind immer noch da", doch seine Frau unterstütze ihn sehr.

Senay will zum Christentum konvertieren

Seine Frau Senay ist erleichtert über die Entwicklung ihres Mannes nach der "schweren Zeit" seines Gefängnisaufenthalts. "Gott hat ihn so verändert, wie ich mir einen Mann gewünscht habe", sagt sie. Und: "Hätte er nicht zu Gott gefunden, wäre ich nicht so zufrieden." Sie kann nicht sagen, ob sie sonst noch zusammen wären.

Inspiriert von ihrem Gatten hat sich auch die muslimisch aufgewachsene Senay für das Christentum begeistert. Sie will sich taufen lassen. Sie und Menowin kaufen in "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders" ein Taufkleid. Doch wie sollen sie ihrem türkischen Vater den Glaubenswandel erklären?

Senay ist von ihrem Vorhaben aber fest überzeugt. "Ich glaube ganz fest, dass, wenn ich mich taufen lasse, sich unser Leben ändern wird", sagt sie. Dann werden sie "endlich ein ruhiges und zufriedenes Leben angehen können".

Menowin und Senay Fröhlich haben fünf gemeinsame Kinder, drei Söhne und 2024 geborene Zwillingstöchter. Aus früheren Beziehungen hat der Sänger drei weitere Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen.

Ab dem 17. Februar ist Menowin Fröhlich, der zuletzt von 160 auf 80 Kilo abgespeckt hat, in Sat.1 in "Promis unter Palmen" zu sehen.