Noch nie fand die Oscar-Verleihung so spät statt

Die 93. Oscar-Gala findet erst am 25. April statt - so spät wie nie, seit die Verleihung im TV zu sehen ist. Verlegt wurde die Zeremonie zuvor erst drei Mal.

Auf die Oscar-Verleihung müssen Film-Fans im kommenden Jahr länger als gewohnt warten. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat nun verkündet, dass die 93. Academy Awards erst am 25. April verliehen werden. So spät war die Preisverleihung noch nie zu sehen, seit die Veranstaltung 1953 das erste Mal im TV übertragen wurde, berichtet „Deadline“. Das Event wird zum ersten Mal seit 40 Jahren verschoben. Ursprünglich sollten die wichtigsten Filmpreise der Welt am 28. Februar 2021 vergeben werden. Grund für das neue Datum ist die Coronavirus-Pandemie. Auch die Eröffnung des Academy Museums in Los Angeles wird nach hinten auf den 30. April 2021 verschoben.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here's what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020