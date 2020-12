12.12.2020 12:27 Uhr

Noel Gallagher hat ’ne Tarantel in den Müll geworfen

Britenstar Noel Gallagher lebt mit zwei Taranteln. Dabei kam zwischendurch zu einem Malheur.

Der ehemalige Oasis-Rocker Noel Gallagher hat verraten, dass er sein Zuhause mit zwei Spinnen teilt, nachdem sein jüngster Sohn Sonny (10) sich ein achtbeiniges Haustier wünschte.

Der Sohn als „Serienkiller“

Im Interview für den „Funny How?“-Podcast erzählt Noel: „Irgendwie hat er es geschafft, sich nicht nur eine, sondern gleich zwei Taranteln zuzulegen. Sie sind in seinem Schlafzimmer und er sitzt nur da und starrt sie an, füttert sie mit lebendigen Grillen und verhält sich wie ein kleiner Serienkiller.“ Doch damit hört der komische Alltag im Hause Gallagher nicht auf. Offenbar warf Noel aus Versehen sogar eine der Spinnen in den Müll, wie er im Podcast weiter erzählt.

Versehentlich im Müll

„Sie kam in einem kleinen Behälter, so in etwa wie die, in die man Filmrollen einpackt. Sie kam mit ihrem eigenen Terrarium, das wir aufbauen mussten, und wir schmissen die Box weg. Ich sagte nur ‚Da ist keine Spinne drin.‘ Wir schauten die Box durch, die wir weggeschmissen hatten. Sie sagten nur ‚Ihr holt besser die Box zurück, denn da ist die Spinne drin.‘ Es war ein minikleiner Kanister, sie war noch ein Baby, aber sie wird so groß wie ein Aschenbecher.“ (Bang)