Musik Noel Gallagher ist ’schockiert, wie großartig‘ Oasis klingen

Oasis - Liam Gallagher - Noel Gallagher - OCT 24 - DawBell - (c) Simon Emmett BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2025, 11:00 Uhr

Der britische Musiker hat seinem Kumpel Bono einen aufregenden Einblick in die Proben zur Oasis-Tour gegeben.

Noel Gallagher kann es laut seinem Kumpel Bono kaum fassen, wie „großartig“ Oasis bei den Proben zu ihrer Tournee klingen.

Der Rocker hat die jahrelange Fehde mit seinem Bruder Liam beendet, um die Band für die große ‚Oasis Live ’25‘-Tour wieder zusammenzubringen, die diesen Sommer startet. Nun hat Noel Gallaghers enger Freund Bono von U2 verraten, wie es bei den Proben läuft.

In einem Interview mit ‚Apple Music 1‘ erklärte der Sänger: „Die beiden sind lustig. Ich bin Noel immer noch sehr nah und er hat mir geschrieben, dass er ziemlich schockiert ist, wie großartig die Band bei den Proben klingt. Ich glaube, wir werden einen großartigen Sommer haben.“

Bono selbst sei ein riesiger Oasis-Fan. „Ich liebe sie. Ich liebe sie einfach. Was ich besonders mag, ist: Diese übertriebene Ernsthaftigkeit, die sich in die Indie-Musik eingeschlichen hatte – die haben sie einfach weggesprengt“, erzählte der Künstler. „Da war dieses Selbstbewusstsein, dieses Gefühl, sich aus dem Ghetto herauszuspielen, ohne es zu glorifizieren.“

Auf die Frage, ob er bei der Reunion-Tour dabei sein werde, antwortete Bono: „Natürlich! Und denkt auch daran, was sie musikalisch gemacht haben – diese großen Gitarren, dieser großzügige Neil Young-Sound. Das war damals in Großbritannien quasi verboten, und sie meinten: ‚Nein, ich mach verdammt noch mal, was ich will.'“

Der irische Musiker schwärmte über die Originalität der ‚Wonderwall‘-Interpreten: „Und dann hatten sie auch noch diese rhythmische, wunderschöne Qualität. ‚Today is gonna be the day …‘ – das ist fast schon ein R’n’B-Rhythmus.“ Die Oasis-Tour startet am 4. Juli in Cardiff und umfasst Termine in Großbritannien und Irland, bevor es weiter nach Nordamerika, Asien und Australien geht. Das große Finale findet im November in Brasilien statt.