Stars Noel Gallagher steht auf Phoebe Waller-Bridge

Noel Gallagher - Palladium 10th May 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2023, 13:14 Uhr

Sie ist der neue Schwarm des Oasis-Stars: Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge.

Noel Gallagher outet sich als Fan von Phoebe Waller-Bridge.

Der ehemalige Oasis-Rocker bestätigte im Januar, dass seine zwölfjährige Ehe mit der Publizistin Sara MacDonald gescheitert ist. Nun scheint er für eine neue Frau zu schwärmen. Im Patreon-Podcast seines langjährigen Freundes Matt Morgan verrät der Sänger, dass er die ‚Fleabag‘-Schöpferin „reizend“ finde.

„Ich habe mir neulich den neuen ‚Indiana Jones‘-Film in Portsmouth angesehen. Ich wollte eigentlich nur Phoebe Waller-Bridge sehen, wenn ich ehrlich bin“, räumt der Brite ein. Noel zufolge sei der Blockbuster „Mist“ gewesen. Glücklicherweise konnte er sich am Anblick der Schauspielerin erfreuen. „Sie ist reizend. Ich habe sie schon ein paar Mal getroffen – sie ist unglaublich. Sie ist ein sehr talentiertes Mädchen, unglaublich. ‚Fleabag‘ war unglaublich“, schwärmt er.

Über Hauptdarsteller Harrison Ford verliert der 56-Jährige weit weniger schmeichelhafte Worte. So vergleicht er den 81-jährigen Hollywood-Veteranen mit einem antiken griechischen Mathematiker und witzelt: „Harrison Ford sah so alt aus wie Archimedes.“ Auch über die Handlung des fünften ‚Indiana Jones‘-Films lästert Noel: „Sie finden Archimedes und er trägt eine Uhr. Sie reisen durch die Zeit und finden heraus, dass Harrison ihm seine Uhr gegeben hat. Zeitreisen sind mir sch***egal – sie sind einfach so verdammt dumm.“