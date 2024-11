Musik Noel Gallagher: Besondere ,Champagne Supernova’-Version Noel Gallagher hat Berichten zufolge eine sechsstündige Version von ,Champagne Supernova’ erstellt. Der ikonische sechsminütige Oasis-Song, der ursprünglich auf dem 1995er Album ,(What’s The Story) Morning Glory?’ der Band erschien, soll für die Londoner National Portrait Gallery umgestaltet worden sein. Wie die Zeitung ,The Independent’ berichtet, hat Noel den Song in eine sechsstündige, immersive Klanglandschaft […]