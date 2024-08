Wie lief die Oasis-Versöhnung ab? Nach 15 Jahren Streit: So fanden die Gallaghers wieder zusammen Liam und Noel Gallagher gehen als das wohl zerstrittenste Brüderpaar in die Musikgeschichte ein. Doch nun haben sie sich nach 15 Jahren für eine Oasis-Reunion zusammengerauft. So fanden die beiden wieder zusammen.