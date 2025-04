Stars Noel und Liam Gallagher werden bei ihrer Oasis-Reunion-Tour Millionen mit Bildrechten verdienen

Oasis - Liam Gallagher - Noel Gallagher - OCT 24 - DawBell - (c) Simon Emmett BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2025, 09:00 Uhr

Noel und Liam Gallagher werden bei ihrer Oasis-Reunion-Tournee in diesem Sommer dank der Bildrechte angeblich Millionen verdienen.

Die Brüder, die Berichten zufolge jeweils 65 Millionen Euro (rund 77.8 Millionen Euro) für die Wiedervereinigung in diesem Jahr kassiert haben, sollen sich laut ‚The Sun‘ weitere 20 Millionen Pfund (rund 23.9 Millionen Euro) für die Nutzung ihres Konterfeis gesichert haben. Ihre angebliche Vereinbarung, die sie mit Warner unterzeichnet haben, erlaubt die Verwendung ihrer Konterfeis auf einer Vielzahl von Merchandise-Artikeln. Die Oasis-Comeback-Tour, die im Juli beginnt, hat bereits Millionen von Tickets verkauft, doch die Band konzentriert sich auch darauf, ihr Image vor unbefugter Nutzung zu schützen, so ‚The Sun‘.

Letzten Monat wurden Dokumente eingereicht, um das Schwarz-Weiß-Werbefoto, mit dem die Band ihr Comeback ankündigte, markenrechtlich zu schützen, berichtet die Zeitung. Damit soll verhindert werden, dass unbefugte Verkäufer das Bild auf Waren wie Kleidung oder Büchern verwenden. Ein Insider aus der Musikindustrie sagte ‚The Sun‘: „Oasis haben sich einen großen Deal für ihr Merch in diesem Sommer gesichert, da sie wissen, dass jeder etwas haben will, das ihn an die Shows erinnert. Sie haben bereits mit der Arbeit an einem umfangreichen Merchandise-Sortiment begonnen, nachdem sie letztes Jahr einen sehr lukrativen Deal dafür abgeschlossen haben.“